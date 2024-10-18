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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak haberleri: Eski eşe nitelikli cinsel saldırıda takdir indirimi! | Son dakika haberleri

        Eski eşe nitelikli cinsel saldırıda takdir indirimi!

        Zonguldak'ta, boşandığı eşi, 37 yaşındaki H.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan, 46 yaşındaki Cengiz Biçici, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, takdiri indirim uygulayarak cezasını 10 yıla düşürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 09:59 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:12
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        Eski eşe nitelikli cinsel saldırıda takdir indirimi!
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        Zonguldak'ta olay, nisan ayında Gökçebey ilçesine bağlı Tepeköy'de meydana geldi. H.B. (37), hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve gelen eski eşi Cengiz Biçici'nin (46) ağzını bornoz kuşağıyla kapatıp, boğazına bıçak dayayarak, tehdit edip kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

        VÜCUDUNDA EŞİNİN TIRNAK İZLERİ SAPTANDI

        DHA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında Cengiz Biçici, jandarma tarafından gözaltına alındı. Cengiz Biçici jandarmadaki ilk ifadesinde suçlamaları reddederken, evdeki bir bıçakta DNA'sı ve vücudunda H.B.'ye ait tırnak izleri bulunması nedeniyle tutuklandı.

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        "NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI" VE "KONUT DOKUNULMAZLIĞI"

        Cengiz Biçici hakkında 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen 2'nci duruşmada tutuklu sanık Cengiz Biçici ile avukatı hazır bulundu.

        12 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Sanık, üzerine atılı suç işlemediğini öne sürerek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, boşandığı eşine karşı cinsel saldırı eylemini sabit görerek 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        TAKDİR İNDİRİMİ İLE 10 YIL CEZA

        Heyet, 6'da 1 oranında takdiri indirim uygulayarak sanığın cezasını 10 yıla düşürdü. Ayrıca sanık Biçici'ye 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 10 ay olarak verilen hapis cezası da 6 bin lira para cezasına çevrildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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