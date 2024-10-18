Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı: Ryan Kent!

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Fenerbahçe, 2023/2024 yaz transfer döneminde sezonun ilk transferi olarak İskoç ekibi Glasgow Rangers​'tan Ryan Kent'i 4 yıllığına kadrosuna katmıştı.

O sezon İsmail Kartal önderliğinde lige başlayan Fenerbahçe'de Ryan Kent'ten beklentiler büyüktü. Süper Lig'de sadece ligin ilk haftası 85 dakika süre bulabilen Ryan Kent devre arasından sonra ise TFF'ye bildirilen listeye yazılmadı.

UEFA Konferans Ligi elemelerinde ve grup maçlarında ise süre bulabilen Ryan Kent, 2023/2024 sezonunda toplam 34 maçta kadroda bulundu. 18 maçta sahada olan İngiliz futbolcu tüm kulvarlarda 736 dakika süre alabildi. Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 1 gol 2 asist katkısı yapan Kent beklenilen performansı veremedi. REKLAM İLK SEZON Konferans Ligi: 10 maç | 1 asist Konferans Ligi Elemeleri: 6 maç | 1 gol, 1 asist Süper Lig: 16 maç | Gol ve asist katkısı yok Türkiye Kupası: 2 maç İlk sezonunda beklentilerin altında kalan Ryan Kent, İsmail Kartal'ın takımdan ayrılmasının ardından Jose Mourinho ile yeni sezona başladı. Hazırlık maçlarında Jose Mourinho'nun sürekli şans vermesine rağmen beklenen çıkışı yapamayan Kent'e kadro planlamasında düşünülmediği iletildi ve kendisine takım bulması istendi.

Bu sezon sadece 2 maçta kadroda bulununa İngiliz futbolcu, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerinde karşılaştığı Lugano maçında 68 dakika süre bulabildi. Fenerbahçe formasıyla toplam 36 maç kadroda bulunan ve 19 maça çıkan İngiliz oyuncu, toplamda 804 dakika süre aldı. 27 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 1 kez ağları havalandırırken, 2 kez de gol pası verdi. SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ 8. haftası geride kalan Süper Lig'de Fenerbahçe, Ryan Kent'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.