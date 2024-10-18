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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 bin TL üzeri ödemelere banka zorunluluğu - İş-Yaşam Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 bin TL üzeri ödemelere banka zorunluluğu

        Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 7 bin TL'yi aşan her türlü tahsilat ve ödemenin banka veya aracı finansal kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilmesi zorunlu oldu. Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 09:46 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:08
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        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
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        Resmi Gazete'de bugün yayımlanan tebliğ ile, 7.000 TL'yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunlu oldu.

        Tevsik zorunluluğu kapsamındaki ödemelerin tahsilatı yapanın hesabına, bizzat aracı finansal kurumların şubelerine gidilmek ve işleme ait açıklamalara da yer verilmek suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, tevsik zorunluluğuna uyulmuş sayılacak.

        7.000 TL'yi aşan tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunlu olurken, tevsik zorunluluğuna uymayan taraflara da ayrı ayrı ceza uygulanacak.

        HANGİ DURUMDA CEZA UYGULANACAĞI ÖRNEKLERLE DETAYLANDIRILDI

        Tebliğde hangi durumda tevsik zorunluluğuna uyulduğu hangi durumda uyulmadığı örneklerle de detaylandırıldı.

        Hangi durumlarda ceza uygulanıp uygulanmayacağı, tebliğde yer alan 'buzdolabı, masa ve cep telefonu' örnekleri üzerinden şu ifadelerle anlatıldı:

        Örnek 1: "Kamu kurumunda memur olarak çalışan Bay (A) evinde kullanmak üzere, beyaz eşya perakende ticareti ile uğraşan (B) Ltd. Şti.’nden 20.000 TL tutarında bir buzdolabı satın almıştır. Söz konusu buzdolabının tutarı 7.000 TL’lik haddi aştığından bu işleme ait tahsilat ve ödemenin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekmektedir. Söz konusu tahsilat ve ödemede tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda memur Bay (A) ve (B) Ltd. Şti.’ye ayrı ayrı ceza uygulanacaktır.

        Tevsik zorunluluğu kapsamındaki ödemelerin tahsilatı yapanın hesabına, bizzat aracı finansal kurumların şubelerine gidilmek ve işleme ait açıklamalara da yer verilmek suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, tevsik zorunluluğuna uyulmuş sayılacaktır."

        Örnek 2: "Herhangi bir banka hesabı veya kredi kartı bulunmayan Bay (C), mobilya perakende ticareti ile uğraşan (D) Ltd. Şti.’den 15.000 TL tutarında bir masa satın almıştır. Bay (C) söz konusu ödemeyi gerçekleştirmek için (D) Ltd. Şti.’nin hesabının bulunduğu bankanın bir şubesine gitmiş, işleme ait açıklamalara yer vermek ve karşılığında banka dekontu almak suretiyle ödemeyi yerine getirmiştir. Bu durumda tevsik zorunluluğuna uyulmuş sayılacak ve Bay (C) ile (D) Ltd. Şti.’ne ceza uygulanmayacaktır."

        Örnek 3: "Herhangi bir banka hesabı veya kredi kartı bulunmayan Bay (E), cep telefonu perakende ticareti ile uğraşan Bay (F)’den 25.000 TL tutarında bir cep telefonu satın almıştır. Bay (E) söz konusu cep telefonunun bedelini işlem anında nakit olarak Bay (F)’ye ödemiştir. Bay (F) ise söz konusu tutarı banka şubesine giderek kendi hesabına yatırmıştır. Bu durumda tevsik zorunluluğuna uyulmamış olacak ve Bay (E) ile Bay (F)’ye ayrı ayrı ceza uygulanacaktır."

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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