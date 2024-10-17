İsrail'in ateşkes şartı Hamas'ın stratejik yanıtları

REKLAM advertisement1

Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in özel haberine göre İsrail, ABD ve Katar’a ilettiği koşullarda, Hamas’ın siyasi lideri Halid Meşal’in televizyonda çıkıp Hamas’ın teslim olduğunu ilan etmesini talep etti.

Bu talep, Hamas’ın askeri ve siyasi gücünün tamamen kırılmasını hedefleyen bir strateji olarak öne çıktı. İsrail’in talebi, yalnızca bir askeri zafer kazanmak değil, aynı zamanda Hamas’ın lider kadrosunu psikolojik olarak çökertmeyi ve Gazze’deki direnişi tamamen etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor.İsrail, ABD ve Katar’a ilettiği koşullarda, Hamas’ın siyasi lideri Halid Meşal’in televizyonda çıkıp Hamas’ın teslim olduğunu ilan etmesini talep etti. Bu talep, Hamas’ın askeri ve siyasi gücünün tamamen kırılmasını hedefleyen bir strateji olarak öne çıktı. İsrail’in talebi, yalnızca bir askeri zafer kazanmak değil, aynı zamanda Hamas’ın lider kadrosunu psikolojik olarak çökertmeyi ve Gazze’deki direnişi tamamen etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor.

REKLAM Beyaz Saray'dan Sinwar açıklaması Haberi Görüntüle Teslimiyet ilanı sonrası İsrail, Hamas’ın elindeki tüm rehinelerin Gazze’deki İsrail askeri birliklerine teslim edilmesini istedi. Bu şartlar, İsrail’in ateşkesi yalnızca Hamas’ın tam anlamıyla etkisiz hale getirebileceği bir senaryo üzerine kuruldu. İsrail’in bu talepleri, psikolojik baskıyı en üst seviyeye çıkararak, Filistin direnişine yönelik stratejik bir darbe vurmayı hedefliyor. Ayrıca, bu adımlar İsrail iç kamuoyunda da büyük bir zafer olarak sunulabileceği için hükümetin gücünü pekiştirme aracı olarak da değerlendiriliyor. Yahya Sinvar’ın Bir Yıllık Ateşkes Görüşmelerindeki Tavrı

Yahya Sinvar, son bir yıldır devam eden ateşkes görüşmelerinde, Hamas’ın temel taleplerinden taviz vermeyen bir lider olarak ön plana çıkmıştı. Sinvar, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı kaldırmadan, Filistinli mahkumları serbest bırakmadan ve Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıları sonlandırmadan bir ateşkesin kabul edilemeyeceğini dile getiriyordu. Hamas, bu taleplerin karşılanmadığı sürece, İsrail ile sürdürülen müzakerelerde esneklik göstermemekte kararlıydı. Sinvar, Hamas’ın askeri direnişini güçlendiren ve İsrail’e karşı uluslararası destek arayışlarını sürdüren bir politika izledi.

İsrail’in İkircikli Diplomasi Stratejisi İsrail, son bir yıldır devam eden ateşkes müzakerelerinde ikircikli bir strateji izledi. Bir yandan diplomasi masasında barış çağrıları yaparken, diğer yandan Gazze’ye yönelik askeri operasyonlarını sürdürdü. Bu ikili strateji, Hamas’ın İsrail’e yönelik güvenini sarsarken, bölgedeki gerilimi artırmaya devam etti. İsrail’in ateşkes sürecinde diplomasi masasında verdiği sözler ile sahada yürüttüğü operasyonlar arasındaki bu çelişki, Hamas’ın diplomatik hamlelerini zorlaştırdı. İsrail’in bu stratejisi, uluslararası baskılara karşı bir tampon oluştururken, aynı zamanda Gazze’ye yönelik askeri baskıyı da devam ettirdi.

Gazze’de Son Bir Yılda Yaşanan Kritik Süreçler Geçtiğimiz yıl Gazze için hem insani hem de askeri anlamda zorlu bir süreç oldu. İsrail’in düzenlediği yoğun hava saldırıları ve kara operasyonları sonucunda yüzlerce sivil hayatını kaybetti, altyapı büyük ölçüde tahrip oldu ve Gazze halkı ciddi bir insani krizin eşiğine geldi. Bu saldırılar, Gazze’deki direniş gruplarını daha sert bir tutuma iterek, ateşkes görüşmelerini baltalayan temel etkenlerden biri oldu. Aynı zamanda, Gazze üzerindeki ablukanın devam etmesi, insani yardımların bölgeye ulaşmasını zorlaştırdı ve Gazze’deki krizi daha da derinleştirdi.

REKLAM İsrail Dışişleri: Hamas lideri öldü Haberi Görüntüle Hamas’ın Diplomasi Masasında Yapabileceği Hamleler Hamas, İsrail’in bu sert talepleri karşısında diplomasi masasında birkaç stratejik hamle yapabilir: 1. Rehineler Üzerinden Pazarlık: Hamas’ın elindeki rehineler, müzakerelerde önemli bir koz olarak kullanılabilir. Hamas, bu rehineler karşılığında İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukanın hafifletilmesini ve Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını talep edebilir. 2. Uluslararası Destek Arayışı: Hamas, Katar ve Türkiye gibi ülkelerin desteğini arkasına alarak, İsrail’in taleplerine karşı uluslararası alanda daha fazla baskı oluşturabilir. Özellikle Arap ülkelerinden ve bölgesel aktörlerden gelecek destek, Hamas’ın müzakere pozisyonunu güçlendirebilir. 3. Direnişi Güçlendirme: Hamas, diplomasi masasında başarısız olması durumunda, direniş hattını güçlendirerek askeri stratejilere odaklanabilir. Bu durumda, İsrail’e karşı direnişin artması ve bölgede yeni bir çatışma sürecinin başlaması kaçınılmaz olabilir.

İsrail’in Teslimiyet Stratejisi ve Gazze’de Diplomasi Savaşı İsrail’in ateşkes için sunduğu koşullar, Hamas’ın siyasi ve askeri varlığını tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen bir teslimiyet stratejisine dayanıyor. Bu talepler, sadece askeri bir zafer kazanma amacını değil, aynı zamanda Hamas’ı psikolojik olarak çökertmeyi ve Gazze’deki direnişi uzun vadeli olarak etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor. Hamas ise bu süreçte, rehineler üzerinden yapacağı pazarlıklarla ve uluslararası destek arayışlarıyla masada güçlü bir konum elde etmeye çalışıyor. Ancak, İsrail’in ikircikli diplomasi tavrı ve Gazze’deki ağır insani kriz, müzakerelerin önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam ediyor. Bu süreçte Hamas’ın atacağı stratejik adımlar, bölgedeki ateşkesin kaderini belirleyecek.

Sinvar'dan sonra dengeler Haberi Görüntüle Blinken'den Herzog'a tebrik telefonu ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’u arayarak Hamas lideri Yahya Sinvar’ın öldürülmesini tebrik etti. Blinken, Herzog’a esirlerin bir an önce evlerine dönmelerini sağlamak için birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi ve ABD’nin bu hedefe ulaşmak için çabalarını iki katına çıkarma niyetinde olduğunu belirtti. Bu bağlamda, ABD Dışişleri Bakanı bölgeye yakında bir ziyaret yapmayı düşündüğünü ifade etti. Blinken'den ikinci telefon Katar Başbakanı'na

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Başbakanı ile görüştü ve Hamas lideri Yahya Sinvar’ın ortadan kaldırılması ile rehin anlaşması müzakerelerini ele aldı, Katar Dışişleri Bakanlığı açıkladı.