Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, kemik erimesi nedeniyle doğuştan engelli olan Mahmut (28), Mehmet Hadi (24) ve Ömer Faruk Şenses (21) kardeşler, Fırat Mahallesi’ndeki asansör olmayan binada oturdukları 4’üncü kattaki dairelerinden, hava almak için her gün anneleri Sultan Şenses’in sırtında dışarı çıkıyor.

Liseyi annesinin sırtında okula gidip gelerek bitirdiğini belirten Mehmet Hadi Şenses, "Lise mezunuyum. Annem beni okuttu. Bu halime de şükrediyorum. Allah vergisidir. Sürekli Arka Sokaklar dizisini izliyorum. Bugüne kadar hiçbir bölümünü kaçırmadık.

Arka Sokaklar dizisindeki ekiple tanışmak, onlarla sohbet etmek istiyorum. Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan ile tanışmak, çay içmek istiyorum. Galatasaray ve Amedspor’u tutuyorum. Onlara merhaba demek en büyük hayalimdir. Annem bizi 4’üncü kattan aşağı indiriyor ve arkadaşlarımın yanına ara sıra da berbere gidiyorum, annem benimle geliyor. Eve de geldiğim zaman yine annem beni sırtına alıp 4 kat yukarı getiriyor.

Günlük hayatım da böyle geçiyor. Asansörümüz olursa hem benim için hem de annem için rahatlık olur. Asansörümüz olursa arkadaşlarımızla daha fazla vakit ve parklarda daha uzun süre zaman geçireceğiz. Annemin sırtında gidip gelmek, ona da yük olmak çok zor. Benim ve kardeşlerimin hastalığı kemik erimesi. Tedavi olmak istiyorum. Arkadaşlarımla futbol ve voleybol oynamak istiyorum. Boş zamanlarımızda evde telefonla oynuyoruz. Ara sıra hikaye okuyoruz, televizyon izliyoruz. Başka türlü evde zaman geçirmek çok zor. Ben bir gün evden çıkmasam o gün hasta oluyorum" diye konuştu.

"55 BASAMAK ÇIKIYORUM, ASANSÖRE İHTİYAÇ VAR"

Sultan Şenses ise "Benim 6 çocuğum var. 3 tanesinin sağlığı yerinde, diğer 3 kişide kemik erimesi hastalığı var. Çocuklarımın babası 10 yıl önce öldü. Çocuklarım dışarı çıkamıyor ve onları sırtıma alıp indiriyorum. Sırtıma alarak 55 basamak inip çıkıyorum. Binada asansör yeri var ama asansör yok. Ben zorlanıyorum.

Çok şükür çocuklarımın maaşı var, hiçbir şeye ihtiyacımız yok sadece asansör ihtiyacımız var. Kim yardım ederse Allah ondan razı olsun. Çocuklarım böyle diye hiçbir zaman of bile çekmedim" diye konuştu.