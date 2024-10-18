Rojin Kabaiş'in babası isyan etti: İntihar etmedi, öldürüldü

"İNTİHAR ETSEYDİ, YURDUN 4'ÜNCÜ KATINDAN EDERDİ"

Baba Kabaiş, kızının intihar edecek olsa, yurdun 4’üncü katından kendini atacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bunu niye yaptılar, Rojin’in ne zararı vardı onlara? Bu kesinlikle intihar değil. Neye göre intihar diyorlar? O intihar edecek bir çocuk değildi. Onu Van’a götürdüğümde çarşıda yemek yedik, keyfi yerindeydi. Kimseyle arasında bir sorunu yoktu. İntihar edecek bir çocuk değildi."