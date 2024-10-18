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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İşte 2025 yılı vergileri - İş-Yaşam Haberleri

        Enflasyon 1, vergi 2,5 artacak

        2025 yılı enflasyonu Orta Vadeli Program'da (OVP) yüzde 17,5 öngörüldü. TBMM'ye sunulan bütçede ise 2024 yılı sonunda 8,7 trilyon lira olacağı tahmin edilen vergi gelirlerinin gelecek yıl yüzde 45 oranında artışla 12,7 trilyon liraya çıkması bekleniyor. OVP'deki tahmin dikkate alınırsa gelecek yıl enflasyon 1 birim artarken, vergiler 2,5 birim artacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 18.10.2024 - 12:27 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:27
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        İşte 2025 yılı vergileri
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        Orta Vadeli Program’da (OVP) enflasyon 2024 yılında yüzde 41,5, 2025 yılında ise yüzde 17,5 öngörüldü. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda ise enflasyon 2024 yılında orta noktası yüzde 38 olmak üzere yüzde 34 ile 42 aralığında, 2025 yılı sonunda da orta noktası yüzde 14 olmak üzere yüzde 7 ile yüzde 21 aralığında tahmin edildi. OVP’de Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2024 yılında yüzde 3,5, 2025 yılında ise yüzde 4 öngörüldü.

        2025 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri 2024’e göre yüzde 31,4 artışla 11,2 trilyondan 14,7 trilyon liraya, bütçe gelirleri ise yüzde 41,2 artışla 9,1 trilyondan 12,8 trilyon liraya yükselecek.

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        2024 yılı sonunda 8,7 trilyon lira olacağı tahmin edilen vergi gelirleri gelecek yıl 12,7 trilyon liraya ulaşacak. Vergi gelirlerinden, 1 trilyon 513 milyar liralık ret ve iade yapılacak. Ret ve iadelerin 1 trilyon 387 milyarı dahilde alınan katma değer vergisinin çeşitli teşvikler kapsamında ret ve iadesinden kaynaklanıyor. Geri kalan ret ve iadelerin 71 milyarı kurumlar vergisi, 24,6 milyarı özel tüketim vergisi, 21 milyar lirası gelir vergisinden oluşuyor. Haberdeki karşılaştırmalar, ret ve iade öncesi vergi gelirleri üzerinden yapılmıştır.

        2025 yılında brüt vergi gelirlerindeki artış yüzde 45, ret ve iadeler sonrası vergi gelirlerindeki artış ise yüzde 46,5 olacak.

        ÇALIŞANLARIN VERGİSİNDEKİ ARTIŞ YÜZDE 43

        Çoğu çalışanlardan kesilen vergilerden oluşan tevkifata tabi gelir vergisi kaleminden 2023 yılında 643 milyar lira gelir elde edildi, 2024 yılı bütçesinde ise başlangıçta 1,1 trilyon lira gelir öngörüldü. Ancak, sekiz aylık bütçe gerçekleşmelerine göre 2024 yılında tevkifata tabi gelir vergisi gelirlerinin 2023 yılına göre yüzde 116 oranında artarak 1 trilyon 388 milyar lira olacağı öngörülüyor. Bu kalemden elde edilecek gelirin 2025 yılında ise 2024 yılına göre yüzde 43 oranında artarak 1 trilyon 980 milyar lira olması bekleniyor.

        Faiz, kira gibi kazançlar için ödenen beyana dayalı gelir vergisi geliri 2023 yılında 44 milyar lira iken, 2024 yılında başlangıçta 86 milyar lira gelir öngörüldü. Ancak, gerçekleşmenin 78 milyar lirada kalacağı tahmin edildi. Gelecek yıl ise bu kalemden elde edilecek gelirin yüzde 68 artışla 132 milyar lira olması öngörülüyor.

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        ŞİRKETLERİN 2024’TEKİ VERGİSİ BEKLENENDEN AZ OLACAK

        Şirketlerin elde ettiği kazançlar için ödenen kurumlar vergisinden 2024 yılında başlangıçta 1 trilyon 315 milyar lira gelir beklenirken, yıl sonu gerçekleşmesinin 1 trilyon 117 milyar lirada kalacağı hesaplandı. Çalışanların ödediği vergi 2024 yılında yüzde 116 oranında artarken, kurumlar vergisindeki artış 2024 yılında yüzde 37’de kalacak. 2025 yılında ise yüzde 53 oranında artışla 1,7 trilyon lira olması öngörülüyor.

        MTV’DE YÜZDE 47 ARTIŞ

        Taşıt sahiplerinin her yıl ödediği motorlu taşıtlar vergisi (MTV) gelirleri 2024 yılında 72 milyar lira beklenirken, 2025 yılında yüzde 47 artışla 107 milyar lira öngörüldü.

        İlk defa motorlu taşıt alırken ödenen özel tüketim vergisi gelirinin 2023 yılına göre 2024’te yüzde 22 oranında artarak 540 milyar lira olması bekleniyor. Gelecek yıl ise yüzde 52 oranında artışla 819 milyar lira olması öngörüldü.

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        AKARYAKIT VERGİSİ 2024’TE YÜZDE 130 ARTTI

        Petrol ve doğalgazdan alınan özel tüketim vergisi 2023 yılında 174 milyar lira iken bu yılın sonunda yüzde 130 oranında artarak 400 milyar lira olması bekleniyor. Aslında bu kalemden başlangıçta 455 milyar lira gelir öngörülmüştü ancak uluslararası petrol fiyatlarının gerilemesinin de etkisiyle beklenenden daha az gelir elde edilecek. 2025 yılında ise bu yıla göre yüzde 35 oranında artışla 538 milyar lira gelir öngörüldü.

        ALKOL VERGİSİNDE YÜZDE 50 ARTIŞ

        Alkollü içkilerden alınan ÖTV gelirinin 2024 yılında yüzde 76 oranında artarak 114 milyar lira olacağı tahmin ediliyor. 2025 yılında ise yüzde 50 oranında artışla 171 milyar lira gelir öngörüldü.

        Tütün mamullerinden alınan ÖTV gelirinin bu yıl yüzde 74 artışla 307 milyar lira olması beklenirken, gelecek yıl da yüzde 49 artışla 456 milyar lira olması öngörüldü.

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        Beyaz eşya gibi dayanıklı tüketim mallarından alınan ÖTV gelirleri bu yıl yüzde 56 artışla 95 milyar lira olurken, gelecek yıl yüzde 53 artışla 145 milyar lira gelir bekleniyor.

        İLETİŞİM VERGİSİ GELİRİ BEKLENENDEN AZ OLDU

        2023 yılında 17 milyar lira olan özel iletişim vergisi gelirlerinin 2024 yılında başlangıçta 38 milyar lira olması öngörüldü. Ancak gerçekleşmenin 31 milyar lirada kalması bekleniyor. Gelecek yıl ise yüzde 48 artışla 45 milyar lira özel iletişim vergisi geliri öngörüldü.

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