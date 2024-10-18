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        Haberler Gündem Güncel Sude Naz'ı sokak ortasında öldüresiye döven suç makinesine tahliye | Son dakika haberleri

        Sude Naz'ı sokak ortasında öldüresiye döven suç makinesine tahliye

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, birlikte yaşadığı 19 yaşındaki Sude Naz Atak'ı sokak ortasında öldüresiye döven 37 yaşındaki Yılmaz Akman'a kasten yaralama suçundan 15 ay, hakaret suçundan da 9 ay 15 gün hapis cezası verilerek adli kontrolle tahliyesine karar verildi. Yılmaz Akman'ın 18 suç kaydı olduğu da ortaya çıkmıştı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.10.2024 - 12:19 Güncelleme: 18.10.2024 - 13:06
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        Sude Naz'ı sokak ortasında öldüresiye döven suç makinesine tahliye
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        Manisa’nın Akhisar ilçesinde birlikte yaşadıkları öğrenilen Yılmaz Akman ile Sude Naz Atak 16 Ağustos günü sokakta tartışmaya başladı.

        Yılmaz Akman, kendisinden kaçmaya çalışan ve hamile olan Sude Naz Atak'ı çay ocağı önünde yakalayarak çocuğunun ve vatandaşların gözü önünde dövmeye başladı.

        Elindeki sopayla defalarca genç kadına vuran Yılmaz Akman, daha sonra vatandaşlar tarafından linç edilmek istenince olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Mahkemeye sevk edilen ve 18 suç kaydı bulunan Yılmaz Akman tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Yılmaz Akman hakkında "Kasten yaralama" ve "alenen hakaret" suçlamasıyla dava açıldı.

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        Akman, Akhisar 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu Eskişehir'deki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Müşteki Sude Naz Atak ile avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.

        Tanık olarak dinlenilen Ö.F.B, kavgayı gördüğünde ayırmak istediğini ancak sanığın elindeki sopayı çekerek aldığını ve kadına vurmaya başladığını, Sude Naz Atak'ın da "hamileyim" diye bağırdığını duyduğunu belirtti. Tanık E.Ç. de olay günü kadının sanığa hakaret ettiğini ve küfür içerikli sözler söylediğini anlattı.

        "TARTIŞMA OTOMOBİLİMDE BAŞLADI"

        Yılmaz Akman'ın ağabeyi Mehmet Akman da "Olay günü ikisi de benim aracımdaydı. Sude Naz ile birlikte Yılmaz otomobile bindi, köye gidecektik. Sude gelmek istemeyince tartışmaya başladılar. Sude ve çocuğu indirdim. Yılmaz otomobildeydi. İlerleyince Yılmaz çocuğun ağladığını görüp, dayamadı ve o da otomobilden indi. Devam ettim ondan sonrasını bilmiyorum" dedi.

        SUÇUNU KABUL ETTİ

        Savcı ise mütalaasında sanık Yılmaz Akman'ın "kasten yaralama" ve "alenen hakaret" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

        Sanık Akman, işlediği suça itiraz etmediğini, Sude Naz Atak'ın küçük çocuğunu sürekli darbettiğini, alkolün de etkisiyle suçu işlediğini belirtti.

        TAHLİYE EDİLDİ

        Hakim, sanığa, alenen hakaret suçundan 9 ay 15 gün, kasten yaralama suçundan 15 ay hapisle cezalandırılmasına ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

        "SUDE NAZ ATAK'IN ŞU AN CAN GÜVENLİĞİ YOK"

        Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Sude Naz Atak'ın avukatı Meray Mollaibrahimoğlu Eraslan, davanın sonuçlandığını ancak bekledikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

        Avukat Eraslan, "Sude Naz Atak'a yönelik yapılan şiddet ve hakaretten kaynaklı olarak davanın sonuçlanmasıyla bir üzüntü içerisindeyiz. Çünkü alınan cezalar, her zaman olduğu gibi kadına şiddette bir önemini vurguluyor. Aldığı ceza o kadar az ki sanık tahliye ediliyor ve Sude Naz Atak'ın şu an bir can güvenliği yok. Bu nedenle verilen cezaların azlığından kaynaklı olarak üzüntümüzü dile getirmek istiyoruz. Sonucu istinaf mahkemesine taşıyacağız. Verilen cezanın azlığı, bizi çok üzmüş durumdadır. Sanığın tahliyesi nedeniyle yeniden başvurularımızı yapıp, bununla ilgili daha ağır cezalar alması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

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        #kadına şiddet
        #Manisa
        #dayak
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