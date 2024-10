Sude Naz'ı sokak ortasında öldüresiye döven suç makinesine tahliye

Manisa’nın Akhisar ilçesinde birlikte yaşadıkları öğrenilen Yılmaz Akman ile Sude Naz Atak 16 Ağustos günü sokakta tartışmaya başladı.

Yılmaz Akman, kendisinden kaçmaya çalışan ve hamile olan Sude Naz Atak'ı çay ocağı önünde yakalayarak çocuğunun ve vatandaşların gözü önünde dövmeye başladı.

"SUDE NAZ ATAK'IN ŞU AN CAN GÜVENLİĞİ YOK"

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Sude Naz Atak'ın avukatı Meray Mollaibrahimoğlu Eraslan, davanın sonuçlandığını ancak bekledikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Avukat Eraslan, "Sude Naz Atak'a yönelik yapılan şiddet ve hakaretten kaynaklı olarak davanın sonuçlanmasıyla bir üzüntü içerisindeyiz. Çünkü alınan cezalar, her zaman olduğu gibi kadına şiddette bir önemini vurguluyor. Aldığı ceza o kadar az ki sanık tahliye ediliyor ve Sude Naz Atak'ın şu an bir can güvenliği yok. Bu nedenle verilen cezaların azlığından kaynaklı olarak üzüntümüzü dile getirmek istiyoruz. Sonucu istinaf mahkemesine taşıyacağız. Verilen cezanın azlığı, bizi çok üzmüş durumdadır. Sanığın tahliyesi nedeniyle yeniden başvurularımızı yapıp, bununla ilgili daha ağır cezalar alması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.