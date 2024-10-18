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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kamu personeline gelecek yıl 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak - İş-Yaşam Haberleri

        Kamu personeline gelecek yıl 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak

        Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri personeline gelecek yıl 3,5 trilyon lira nakdi ödeme planlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 12:38 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:38
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        Kamu personeline 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
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        2025 yılı bütçesinden derlenen bilgiye göre, kurumlara ayrılan 14 trilyon 731 milyar 14 milyon 332 bin liralık bütçenin yüzde 23,6'sı personel giderleri için kullanılacak.

        Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için 1 trilyon 30 milyar 744 milyon lira ile bütçeden en fazla payı aldı. Sağlık Bakanlığı personeli için ise 566 milyar 841 milyon liranın üzerinde ödenek aktarılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü 302 milyar 167 milyon lirayla üçüncü sırada bulunurken, Milli Savunma Bakanlığına 273 milyar 553 milyon lira ayrıldı.

        Gelecek yıl Jandarma Genel Komutanlığı personel giderleri 193 milyar 701 milyon lira, Adalet Bakanlığı personel giderleri 170 milyar 804 milyon lira, Diyanet İşleri Başkanlığı personel giderleri 110 milyar 56 milyon lira olarak belirlendi.

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        Tarım ve Orman Bakanlığı personel giderleri için 58 milyar 970 milyon lira, İçişleri Bakanlığı personel giderleri için 55 milyar 756 milyon lira ve Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı personel giderleri için 53 milyar 280 milyon lira ayrıldı.

        ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

        Özel bütçeli kurumların personeline gelecek yıl 436 milyar 748 milyon lira ödeme öngörülüyor. Buraya dahil olan yüksek öğretim kurumları personeli için 318 milyar 32 milyon lira aktarılacak.

        Özel bütçeli kurumlardan personel ödemesi için en yüksek kaynak 27,2 milyar lirayla Karayolları Genel Müdürlüğüne verilecek. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne de 26,7 milyar lira ayrıldı. Orman Genel Müdürlüğü personeli için ise 23,1 milyar lira verilecek.

        Düzenleyici ve denetleyici kurumların personeli için 10 milyar 45 milyon lira ödeme öngörülürken, bu kategoride 2,3 milyar lirayla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ilk, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 2,1 milyar lirayla ikinci sırayı aldı.

        Ödeneklerin ekonomik sınıflandırılmasına göre, bütçeden personel giderleri için toplam 3,5 trilyon lira, sosyal güvenlik devlet primi gideri için ise 435 milyar lira ayrıldı.

        2025 bütçesinde kurumlar için öngörülen personel giderleri şöyle:

        KURUMLAR Personel Giderleri Sos. Güv. Devlet Primi Gideri
        Türkiye Büyük Millet Meclisi 11.053.550,000 1.337.502,000
        Cumhurbaşkanlığı 2.784.216,000 163.119,000
        Anayasa Mahkemesi 443.413,000 45.592,000
        Yargıtay 2.566.341,000 290.932,000
        Danıştay 1.846.200,000 193.506,000
        Hakimler ve Savcılar Kurulu 901.380,000 84.163,000
        Sayıştay 2.334.045,000 259.260,000
        Adalet Bakanlığı 170.804.203,000 19.356.118,000
        Millî Savunma Bakanlığı 273.553.471,000 32.266.666,000
        İçişleri Bakanlığı 55.756.297,000 11.017.387,000
        Dışişleri Bakanlığı 16.752.212,000 1.373.716,000
        Hazine ve Maliye Bakanlığı 23.051.411,000 2.558.431,000
        Millî Eğitim Bakanlığı 1.030.744.599,000 131.441.299,000
        Sağlık Bakanlığı 566.841.948,000 67.251.196,000
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3.321.325,000 517.644,000
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 53.280.882,000 8.825.531,000
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1.124.850,000 142.999,000
        Kültür ve Turizm Bakanlığı 14.588.536,000 1.826.209,000
        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 3.538.352,000 433.820,000
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 15.571.414,000 2.071.366,000
        Ticaret Bakanlığı 17.272.974,000 2.003.300,000
        Gençlik ve Spor Bakanlığı 2.771.887,000 398.164,000
        Tarım ve Orman Bakanlığı 58.970.677,000 7.671.413,000
        Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 224.474,000 28.678,000
        Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 15.842.855,000 1.049.835,000
        Jandarma Genel Komutanlığı 193.701.811,000 17.922.126,000
        Sahil Güvenlik Komutanlığı 8.633.684,000 898.685,000
        Emniyet Genel Müdürlüğü 302.167.835,000 38.183.832,000
        Diyanet İşleri Başkanlığı 110.056.770,000 13.893.319,000
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 6.315.559,000 741.731,000
        Gelir İdaresi Başkanlığı 32.491.789,000 4.056.863,000
        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 8.670.357,000 1.353.664,000
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2.124.203,000 323.138,000
        Göç İdaresi Başkanlığı 10.300.404,000 1.993.900,000
        Avrupa Birliği Başkanlığı 421.202,000 53.032,000
        Devlet Arşivleri Başkanlığı 825.611,000 122.394,000
        İletişim Başkanlığı 1.062.210,000 106.552,000
        Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı 1.917.226,000 305.463,000
        Strateji ve Bütçe Başkanlığı 918.746,000 107.266,000
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3.070.614,000 374.693,000
        İklim Değişikliği Başkanlığı 107.935,000 12.491,000
        Genel Bütçeli Kurumlar (I Sayılı Cetvel) 3.028.727.468,000 373.056.995,000
        Özel Bütçeli Kurumlar (II Sayılı Cetvel) 436.748.143,000 60.473.535,000
        Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (III Sayılı Cetvel) 10.045.306,000 1.460.554,000
        I+II+III Sayılı Cetvel'deki Kurumlar Toplamı 3.475.520.917,000 434.991.084,000
        Özel Bütçelere DDK'lara Hazine Yardımı
        Gelirden Ayrılan Paylar
        Merkezi Yönetim Bütçesi Toplamı 3.475.520.917,000 434.991.084,000
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