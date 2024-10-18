Belirtilen bu durumlar, fazla tüketimlerde ortaya çıkabilen ve kişiden kişiye farklı reaksiyonlar gösterebilen hallerdir. Ayrıca limonlu su tüketiminden sonra herhangi bir rahatsızlık hissi yaşıyorsanız, bu meyveye alerjiniz olup olmadığını öğrenmek için hemen harekete geçmeli ve uzman bir doktora da mutlaka danışmalısınız.