Limonlu su içmenin sağlığa faydaları ve zararları nelerdir?
Sabah uyanır uyanmaz, tansiyonumuz yükseldiğinde tükettiğimiz veya diyet listelerinin değişmezlerinden olan limon suyu, sağlığımız açısından faydalı mı yoksa zararlı mı? Detaylar haberimizde...
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Birkaç dilim limonu suyla karıştırarak çok kolay elde edebileceğimiz limon suyu, sağlıklı ve ferahlatıcı bir içecektir. Ancak limonlu suyun faydaları kadar, aşırıya kaçarsanız zararları da vardır. İşte detaylar...
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Limonlu suyun faydaları nelerdir?
Limonlu su, C vitamini deposu olup, bağışıklığı güçlendirmeye, sindirimi kolaylaştırarak kabızlık gibi sorunları çözmeye, kan basıncını düşürüp kalp sağlığını korumaya, kolajen üretimini arttırarak cilt sağlığını desteklemeye yardım eder.
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Potasyum kaynağı limonlu su kürünün faydaları şunlardır:
- Limonlu su bağışıklığı güçlendirir, serbest radikallere karşı korur
- Sindirimi kolaylaştırarak, kabızlık gibi sorunları çözer
- Böbrek taşı oluşumunu önler
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- İnflamasyonu önleyerek artrit gibi romatizmal ağrılara iyi gelir
- Vücuttan toksin atımını kolaylaştırır
- Kan basıncını düşürür, kalp sağlığını korumaya yardım eder
- Kolajen üretimini destekleyip, cilde iyi gelir
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Limonlu suyun zararları nelerdir?
Birçok faydası sebebiyle tercih edilen limonlu su, bu meyvenin içerdiği yüksek asit oranı nedeniyle zaman zaman zararlı bir duruma gelir. Limonlu su içmenin zararları aşağıdaki gibi detaylandırılabilir.
- Yüksek asit oranı nedeni ile diş sağlığınız zarar görebilir. Diş minelerinde zamanla tahrişi artırabilir.
- Mide asidinin artmasına sebep olan aç karnına limonlu su içmenin zararları mutlaka bilinmelidir. Reflü, ülser ve gastrit gibi önemli rahatsızlıklara davetiye çıkarır.
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- Limon, kişilerin sık idrara çıkmasına sebep olduğu için dehidrasyona neden olabilir.
- Çok fazla limonlu su tüketimi ağız içi yaraları arttırabilir.
- Demir emilimini arttıracağı için bu yönde bir eksikliğe sebebiyet verebilir.
- Migreni arttırdığı da bilinen zararları arasında sayılır.
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Belirtilen bu durumlar, fazla tüketimlerde ortaya çıkabilen ve kişiden kişiye farklı reaksiyonlar gösterebilen hallerdir. Ayrıca limonlu su tüketiminden sonra herhangi bir rahatsızlık hissi yaşıyorsanız, bu meyveye alerjiniz olup olmadığını öğrenmek için hemen harekete geçmeli ve uzman bir doktora da mutlaka danışmalısınız.
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Limonlu su zayıflatır mı?
Metabolizmanın çalışmasında etkili olan limonlu su, kalori yakımını destekleyerek kilo kaybına yarar sağlar. Özellikle yemeklerden önce bir bardak tüketilen limonlu su, tüketeceğiniz besin miktarını azaltmanızda önemli rol oynar.
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Limonlu su tansiyonu düşürür mü?
Limonlu su içmek vücut fonksiyonların doğru çalışmasında etkili olacağından kalp hastalıklarını önlemede ve inme riskinin azalmasında etkili olabilir. Bunun yanında kan basıncının düşürülmesinde kullanılabilen limonlu su, tansiyon rahatsızlığı yaşayan kişilere de iyi geldiğini bilinmektedir.
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Limonlu su ne zaman içilmelidir?
Limonlu suyun vücudunuzda etki yaratmasını istiyorsanız, sabah aç karnına ya da yatmadan önce tüketebilirsiniz. Sabah ılık suyla yaptığınız bir bardak limonlu su, gece boyunca oluşan açlıktan sonra hidrasyon sağlar. Bu hidrasyon sayesinde bağırsak çalışarak sindirimin kolaylaşmasına yardımcı olur.
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Yatmadan öne tüketeceğiniz limonlu su ise gün boyunca yaşanan gerginliği alır, gevşemenizi sağlayarak uyandığınızda bağırsak hareketlerinin hızlanmasına yardımcı olur.