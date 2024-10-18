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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da feci kaza! Üniversite öğrencisi kurtarılamadı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İstanbul'da feci kaza! Üniversite öğrencisi kurtarılamadı!

        İstanbul'da, kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybeden yabancı uyruklu üniversite öğrencisi otomobile çarptı. Kazada motosikletin arkasında yolculuk yapan Aysel Yurtoğlu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yurtoğlu bir gün sonra hayatını kaybederken, motosikletin sürücüsü gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 13:10 Güncelleme: 18.10.2024 - 14:26
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        İstanbul'da feci kaza! Üniversite öğrencisi kurtarılamadı!
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        İstanbul'da yürek yakan kaza, Bakırköy'de, Yeşilköy Eski Havaalanı Caddesi Zeytinburnu istikametinde 16 Ekim Çarşamba günü öğle saatlerinde meydana geldi.

        MOTOSİKLETİN ARKASINDA OTURUYORDU

        DHA'da yer alan habere göre Nişantaşı Üniversitesi'nde öğrenci olan Aysel Yurtoğlu aynı üniversitede okuyan Suriyeli Zeyit El Hamid motosikletle caddede ilerliyordu.

        İKİSİ DE YOLA SAVRULDU

        El Hamid motosikletinin hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen otomobile çarptı. Kazada Aysel Yurtoğlu ve Zeyit El Hamid yola savruldu.

        AYSEL HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Aysel Yurtoğlu'na ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yeşilköy Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne kaldırdı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Motosikletin sürücüsü Zeyit El Hamid ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ağır yaralanan Aysel Yurtoğlu, kazadan bir gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

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