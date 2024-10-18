Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı: Cristiano Ronaldo damga vurdu!
Forbes dergisi, dünyanın en çok kazanan futbolcularını açıkladı. Listeye göre, Suudi Arabistan'dan dört futbolcu ilk 10'a girdi ve Cristiano Ronaldo, bu oyuncular arasında rekor kazanç elde eden isim oldu. İşte dünyanın en çok kazanan futbolcuları...
- 1
Forbes dergisi, dünyanın en çok kazanan futbolcularını sıraladı. Cristiano Ronaldo, Al-Nassr’dan aldığı astronomik maaş ve dünya çapındaki reklam anlaşmalarıyla 2024-25 sezonuna damga vurdu.
- 2
Forbes verilerine göre listenin ilk 10 sırasında sadece üç Premier Lig oyuncusu bulunurken, Suudi Pro Ligi’ndeki dev maaşlar, futbol dünyasında yepyeni bir ekonomik denge yarattı.
İşte en çok kazanan 10 futbolcu:
- 3
10- Kevin De Bruyne: 39 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 35 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 4 milyon dolar
-
- 4
9- Sadio Mane: 52 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 48 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 4 milyon dolar
- 5
8- Mohamed Salah: 53 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 35 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 18 milyon dolar
- 6
7- Vinicius Junior: 55 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 40 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 15 milyon dolar
-
- 7
6- Erling Haaland: 60 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 46 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 14 milyon dolar
- 8
5- Kylian Mbappe: 90 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 70 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 20 milyon dolar
- 9
4- Karim Benzema: 104 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 100 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 4 milyon dolar
-
- 10
3- Neymar: 110 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 80 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 30 milyon dolar
- 11
2- Lionel Messi: 135 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 60 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 75 milyon dolar
- 12
1- Cristiano Ronaldo: 285 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 220 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 65 milyon dolar
-