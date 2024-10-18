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        Haberler Dünya Sinvar’ın ölümü: İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi | Dış Haberler

        Sinvar’ın ölümü: İsrail’in stratejisi nasıl bir yanılgıya dönüştü?

        İsrail, Yahya Sinvar'ın bulunduğu binaya silahlı güçleri ile birlikte bir drone'u boşuna göndermemişti kuşkusuz. Amaçları bir Hamas liderini daha katletmek olduğu kadar bunun propagandasını da yapmaktı. Ancak silahlı güçlere karşılık elindeki sopa ile dahi direnişine devam eden Sinvar'ın bu görüntüleri İsrail'in hedeflediğinin tersi yönünde bir etki yarattı. Görüntülerin Filistinli gençlere ilham olacağına yönelik hakim bir kanı da oluşmuş durumda

        Giriş: 18.10.2024 - 14:05 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:47
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        İsrail'in sembolleri yok etme stratejisi
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        İsrail, Sinvar gibi Hamas'ın simgesi olmuş bir lideri sağ yakalamak yerine öldürmeyi bilinçli bir strateji olarak benimsedi. Canlı yakalanan bir Sinvar, hem Filistin halkı için güçlü bir savaş sembolü olabilir, hem de Hamas’ın elinde esir takası için önemli bir pazarlık kozu haline gelebilirdi.

        Ancak bu senaryo, İsrail’in stratejik hedeflerine ters düşüyordu. Sinvar’ın esir tutulması, Gazze’deki savaşı daha da güçlendirebilir ve Hamas’a yeni bir liderlik kaynağı sunabilirdi. Bu nedenle İsrail, Sinvar’ın ölümüyle savaşın lider kadrosuna ağır bir darbe vurmayı hedefledi.

        Psikolojik savaş stratejisi

        Sinvar’ın öldürülmesi, yalnızca askeri bir başarı olarak değil, aynı zamanda psikolojik bir savaş hamlesi olarak görülmeli. İsrail, Sinvar’ın ölümüyle birlikte Hamas’a ve Gazze’deki savaşçılara bir mesaj vermeyi amaçladı: Savaşın sembol isimleri dahi güvende değil. Bu tür stratejik hamleler, Hamas’ın moralini bozarak lider kadro içinde belirsizlik yaratmayı ve savaşın devamını zorlaştırmayı hedefliyor.

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        Sağ yakalamanın riskleri

        Sinvar’ın canlı yakalanması, İsrail için stratejik riskler taşıyordu. Filistinli liderlerin geçmişte cezaevlerinden bile savaşı yönlendirdikleri biliniyor. Sinvar’ın esir olarak tutulması, cezaevinde bile Hamas’ın stratejilerini etkilemesine ve savaşı motive etmesine neden olabilirdi.

        İsrail, bu tür bir senaryoyu önlemek ve Sinvar’ı savaşın sembolü haline getirmemek için öldürme seçeneğini tercih etti.

        Stratejik üstünlük arayışı

        İsrail’in Sinvar’ı öldürmesi, uzun vadeli stratejik bir üstünlük elde etmeye yönelikti. Sinvar’ın canlı yakalanması, mücadelenin sembolizmini güçlendirebilirdi.

        İsrail, bu riski almamak adına Sinvar’ı öldürerek, Hamas’ın iç liderlik dengelerini sarsmayı ve savaşın gelecekteki planlarını yeniden gözden geçirmeye zorlamayı hedefledi. Bu hamle, Hamas’ın liderlik krizine sürüklenmesi ve savaşın zayıflaması amacıyla yapılan dikkatlice hesaplanmış bir strateji olarak öne çıkıyor.

        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
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        Propaganda silahı ile kendisini vurdu

        Ancak İsrail'in hesabının uymadığı bir nokta var. Sinvar'ın bulunduğu binaya 'propaganda silahı' olarak drone yollayan İsrail, ölümcül bir yanılgıya düşerek bir anlamda o propaganda silahını kendilerine çevirdi. Elindeki sopa ile İsrail güçlerine direnerek can veren Sinvar’ın adı Filistin direnişinde destansı bir yere konulmaya aday.

        Öyle ki gençlere bir film kahramanı misali ilham vereceğine dair yorumlar çeşitli aktivistlerce dile getirilmeye başlandı. Sözün özü İsrail’in aşağılamak için kurguladığı sahne epik bir kahramanlık filminin fragmanı olmuş durumda.

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