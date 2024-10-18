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        Haberler Gündem Eğitim İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi - Haberler

        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi

        MEB genelgesine istinaden İstanbul'da ikili eğitim yapılan okullarda ders saatleri 40 dakikadan 35 dakikaya düşürüldü

        Giriş: 18.10.2024 - 16:43 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:43
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        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
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        İstanbul Valiliği'nden edinilen bilgiye göre, İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri süresi kısaltıldı.

        Yetkililer, MEB'in genelgesine göre, İstanbul'da ikili eğitim yapılan okullarda ders saatlerinin 40 dakikadan 35 dakikaya düşürüleceğini açıkladı.

        Öte yandan tekli eğitim yapan okulların ders saatlerine ilişkin bir değişiklik yapılmayacak.

        MEB'DEN VALİLİKLERE GENELGE

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla tüm il valiliklerine "okul ve ders saati uygulaması" konulu genelge gönderildi.

        Mevzuatlarla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının sürdürülmesinin kararlaştırıldığı hatırlatılan genelgede, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde de ders yılının 180 iş gününden az olmamasının esas olarak belirlendiği aktarıldı.

        İlk ve ortaöğretim okullarındaki derslerin başlama ve bitiş saatleri ile ilgili olarak Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan ilgili hükümlere yer verilen genelgede, ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda da bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre günlük çalışma saatlerini belirleme yetkisinin illerde valiliklere verildiği anlatıldı.

        Genelgede, mevzuat hükümleri uyarınca yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi

        nedeniyle "kış saati" şeklinde düzenleme talebine ilişkin olarak, il bazlı mesai ve ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkili olduğu hatırlatıldı.

        Gün doğumu ve batımı ile toplumsal şartlar göz önünde bulundurularak okullardaki ders saatlerinin planlanmasının derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenerek öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alınması istendi.

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