Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmede masada neler olacak?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek.

Son olarak eylül ayında New York’taki Türkevi’nde bir araya gelen iki isim, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılmasını ele alınacak.

VİZE SORUNU ELE ALINACAK

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alırken yaşadığı zorluklar da masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vize sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini vurgulayacak. Terörle ve düzensiz göçle mücadelede daha yakın işbirliği kurulması yönündeki beklenti de paylaşılacak. Ortadoğu’da gerilimin yükseldiği bir dönemde yapılacak zirvede, bölgesel ve küresel gelişmeler ayrıntılı şekilde konuşulacak.

REKLAM İSRAİL'İN GAZZE VE LÜBNAN'A SALDIRILARI MASADA İsrail’in Gazze’ye ve Lübnan’a yönelik saldırılarına ayrı bir parantez açılacak. Erdoğan, Berlin’in İsrail’e desteğinden duyulan rahatsızlığı dile getirecek. Görüşmenin önemli başlıklarından biri de Eurofighter tedarik süreci olacak. 40 adet Eurofighter savaş uçağı alımında teknik görüşmelerin başladığına işaret eden yetkililer, “olumlu gelişmeler” yaşanacağını belirtiyor. Scholz, Eurofighter'ın İngiltere ve Türkiye arasında müzakere edildiğini hatırlatmış, önce müzakere edilmesi gerektiğini ifade etmişti. Erdoğan-Scholz görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum da ele alınacak. Rus basını, Scholz’un Erdoğan ile görüşmesinde Rusya Lideri Putin’e önemli mesajlar ileteceğini iddia etti. Erdoğan, 22 Ekim’de Rusya’nın kazan kentinde yapılacak BRICS zirvesine katılacak.