İş Sanat’ta yeni sezon 7 Kasım’da başlıyor

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İş Sanat yeni sezon programını bir basın toplantısı ile tanıttı.

İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, yeni sezon için “Bu sezonumuzda da ülkemizden ve dünyadan çok önemli sanatçılar, orkestralar, genç yetenekler, şiir-hikâye dinletileri İş Sanat izleyicileri ile bir araya geliyor. Yeni sezonumuzda sahne etkinliklerimizle birlikte müzelerimizdeki faaliyetlerimiz de sürüyor. Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara’daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde yakın zamanda açılan sergilerimizin ardından, birinci yılını kutlamaya hazırlanan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzemizin de ‘Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler’ başlıklı yeni süreli sergisini açmak için gün sayıyoruz. İş Sanat, konser programı, müzeleri ve galerileri ile sanatseverlerle buluşmaya hazır” dedi.

İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten İş Sanat’ın 25. sezonunun yine farklı beğenilere hitap eden zengin bir içerik anlayışıyla hazırlandığını ifade eden Sanat Yönetmeni Defne Turaç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni sezon programımızı seyircilerimizle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu sezon, uluslararası kariyerlerinde müzik dünyasını kendilerine hayran bırakan dünyaca ünlü piyano sanatçılarımız Güher ve Süher Pekinel ve şef Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın yer alacağı konserle sezonumuzu açıyoruz. Bu özel konserin ardından, sezon boyunca, klasik müzik başta olmak üzere caz ve dünya müziğinin önemli topluluklarını, Grammy ödüllü sanatçıları ve İş Sanat’a özel hazırlanan yerli projeleri programımızda ağırlayacağız.”

İş Sanat Sanat Yönetmeni Defne Turaç GÜHER VE SÜHER PEKİNEL, AÇILIŞ KONSERİNDE BİFO İLE SAHNEDE İş Sanat, ülkemizin yetiştirdiği en önemli piyanistlerden Güher ve Süher Pekinel ve şef Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın 7 Kasım Perşembe, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda vereceği konser ile yeni sezonunu açıyor. 1984 yılında orkestra şefi Herbert von Karajan’ın Salzburg Festivali’ne davet etmesiyle başlayan dünya çapındaki kariyerleri boyunca ulusal ve uluslararası müzik çevrelerini kendilerine hayran bırakan ikili, konserde Francis Poulenc’in iki piyano konçertosunu seslendirecek. Leonard Bernstein’ın Candide Uvertürü ile başlayacak konser, Ludwig van Beethoven’ın 7. Senfonisi ile sona erecek.

Güher ve Süher Pekinel CAZIN YILDIZ İSMİ ALFREDO RODRÍGUEZ TRIO İŞ SANAT’TA 2015 Grammy Ödülü adayı Kübalı piyanist ve besteci Alfredo Rodríguez, Yarel Hernandez (bas) ve Michael Olivera (davul) ile İş Sanat programında yerini aldı. 2006 yılında Montreux Caz Festivali’nde efsanevi müzisyen Quincy Jones ile tanışarak aynı sahneyi paylaşmaya başlayan Alfredo Rodriguez kariyeri boyunca Siedah Garrett, Tan Dun, Richard Bona gibi caz dünyasının önemli isimleriyle birlikte konserler verdi. Ana akım Latin müziği, Latin cazı ve Afro-Küba folk müziğinin harmanlandığı bir repertuvar ile Alfredo Rodríguez Trio konseri, 26 Kasım Salı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle buluşacak.

Alfredo Rodríguez Trio LES TALENS LYRIQUES, GENÇ YETENEK ZOLTAN DARAGO İLE SAHNEDE Şef ve klavsen sanatçısı Christophe Rousset tarafından 1991 yılında kurulan Les Talens Lyriques ile Philip Glass’ın Akhnaten operasında gösterdiği başarılı performansla adını duyuran Macar kontr-tenor Zoltan Darago, Johann Sebastian Bach’ın alto ses için yazdığı aryalarından oluşan Bach Arias for Alto projesiyle 5 Aralık Perşembe 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda ilk kez seyircisiyle buluşacak. Darago, erken Barok dönemden Romantizmin başlangıcına kadar uzanan geniş bir vokal ve enstrümantal repertuara sahip olmasıyla biliniyor. Avrupa müzik mirasının nadir veya az bilinen eserlerini sanatseverlerle buluşturan topluluk, opera dünyasının genç yıldızlarından Darago’ya eşlik edecek.

Les Talens Lyriques GRAMMY ÖDÜLLÜ PATRICIA KOPATCHINSKAJA, ENSEMBLE RESONANZ İLE İŞ SANAT’TA Grammy ödülü dâhil olmak üzere kariyerine birçok ödül sığdıran, klasik müzik dünyasının ele avuca sığmaz sanatçılarından Patricia Kopatchinskaja teatral sahne performansını 29 Ocak Çarşamba akşamı İş Kuleleri Salonu’na taşıyacak. Kopatchinskaja bu konserde Avrupa ve dünya turnelerinin yanı sıra Hamburg’da bulunan Elbphilharmonie’de yirmi yılı aşkın süredir “Resonanzen” konser serisini başarıyla sürdüren Ensemble Resonanz ile bir araya gelecek. Leoš Janáček, Béla Bartók ve Pauline Oliveros’un eserlerinden bir kolaj ile açılacak konserin repertuvarında Dai Fujikura, J. S. Bach ve Felix Mendelssohn’un eserleri yer alıyor.

Patricia Kopatchinskaja KEMANCI GIUSEPPE GIBBONI, I SOLISTI DI PAVIA İLE İLK KEZ TÜRKİYE’DE Çellist Enrico Dindo tarafından 2001 yılında kurulan ve yirmi yılı aşkın süredir dünyanın en önemli konser salonları ile festivallerinde müzikseverlerin beğenisini kazanan I Solisti di Pavia, 26 Şubat Pazartesi akşamı İş Sanat seyircisi ile buluşacak. Baroktan çağdaş müziğe uzanan geniş bir repertuvara sahip topluluk, 2021 Paganini Ödülü’nün sahibi genç keman virtüözü Giuseppe Gibboni ile birlikte konser verecek. Ottorino Respighi’den “Antiche danze ed arie per liuto, Suite n.3” ile başlayacak konserde Paganini’nin üç bestesi ile Verdi’nin Mi Minör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü seslendirilecek.

Giuseppe Gibboni CHAARTS CHAMBER ARTISTS’TEN “THE AMERICAN BEAUTY PROJECT” 2010 yılında kurulan CHAARTS, Avrupa’daki farklı yaylı dörtlülerinin üyelerinden oluşuyor. Dünyaca ünlü sanatçılar ile yaptıkları ortak çalışmalar ve enerjik performansları ile klasik oda orkestrası tanımını farklılaştıran topluluk, ünlü rock grubu Grateful Dead’in aynı isimli albümünden ilham alan “The American Beauty Project” kapsamında 17 Nisan Perşembe saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda olacak. David Castro Balbi (keman), Vanessa Looss (soprano) ve Axel Herrig’in (bariton) topluluğa eşlik edeceği konserde Gershwin ve Piazzolla’nın eserleri ile 20. yüzyılın ilk yarısından popüler Broadway ve caz parçaları seslendirilecek.

MÜZİSYEN ANNE-OĞUL İŞ SANAT’TA İş Sanat 8 Mayıs Perşembe akşamı İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek olan Anneler Günü Resitali’nde müzik dünyasından önemli bir çifti ağırlıyor: Ünlü piyanist Elena Bashkirova ve kemancı Michael Barenboim. Biri uzun yıllardır klasik müzik dünyasının büyük bir beğeniyle takip ettiği, diğeri aynı dünyada kendisine adım adım sağlam bir yer edinen anne-oğul müzisyenler, bu özel konser için İş Sanat seyircileri ile buluşacak. Elena Bashkirova ZUHAL OLCAY İLE “KÜÇÜK BİR ÖYKÜ BU”

Tiyatroda olduğu kadar müzik sahnesinde de kendine has tarzını ortaya koyan Zuhal Olcay, hayatına dokunan şarkıları hikâyeleriyle birlikte seyircisiyle paylaşacak. Olcay, cazdan kabareye uzanan geniş bir yelpazede hazırladığı repertuvarını, 22 Kasım Cuma akşamı İş Kuleleri Salonu’nda seslendirecek. Zuhal Olcay MOR VE ÖTESİ, AKUSTİK PERFORMANSLA SAHNEDE Türk rock müziğinde kendine güçlü bir yer edinmiş olan Mor ve Ötesi, akustik bir performansla İş Kuleleri Salonu’na konuk oluyor. Grup, klasikleşmiş eserleri ve özgün müzikal tarzı ile 11 Aralık Çarşamba 20.30’da İş Sanat seyircilerinin karşısında olacak.

MİNİK SANATSEVERLER İŞ SANAT’TA İş Sanat’ın geçtiğimiz sezon büyük bir ilgi gören müzikli çocuk oyunu “Pat Pat Patara”, yeni sezonda da sahnelenmeye devam edecek. Yekta Kopan’ın yazdığı ve Lerzan Pamir’in yönettiği oyun, çocukları antik dünyanın gizemli atmosferine doğru bir yolculuğa çıkaracak. Sahnede oyunculara canlı bir orkestranın da eşlik ettiği “Pat Pat Patara” bu sezona 16 Kasım Cumartesi ve 17 Kasım Pazar tarihlerindeki temsilleri ile merhaba diyecek. REKLAM 25. sezonun biletleri tüm Biletix gişelerinden ve İş Kuleleri Salonu ana gişeden; öğrenci ve 65 yaş üzeri biletler ise sadece İş Kuleleri ana gişeden temin edilebilecek. Biletler Maximum Kart sahiplerine %10 indirimle satılacak. Konserlerde öğrenci ve 65 yaş üzeri izleyiciler için 50 TL’den satışa sunulacak bir kontenjan da ayrıldı.

PARLAYAN YILDIZLAR SAHNEDE İş Sanat’ın, genç müzisyenlerin kariyerlerine destek olmak ve sahne deneyimi kazandırmak amacıyla düzenlediği Parlayan Yıldızlar programı 25. sezonda da devam ediyor. Ülkemizin gururu genç sanatçılarımızı müzikseverlerle buluşturan ve gelecek vadeden yeteneklere ışık tutan Parlayan Yıldızlar konserleri Kasım ayından itibaren İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak izlenebilecek. YEPYENİ DİNLETİLER EDEBİYATSEVERLERİ BEKLİYOR İş Sanat seyircisiyle buluşturduğu ücretsiz etkinliklerini konserlerin yanı sıra edebiyatta da izleyicisine taşıyor. Edebiyatımızın usta şair ve hikâyecilerinin unutulmaz eserlerinin müzik ile buluştuğu dinletiler bu sezon yeni prodüksiyonlarla devam edecek. Mehmet Birkiye ve Atilla Birkiye’nin sahneye hazırladığı dinletiler aralık ayından itibaren İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek.