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        Haberler Yaşam Michelin Yıldızının laneti: Başarı ve tehlike arasındaki ince çizgi!

        Michelin Yıldızının laneti: Başarı ve tehlike arasındaki ince çizgi!

        Michelin yıldızı, gastronomi dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilir ve her şefin hayalini süsler. Ancak bu onura kavuşmak her zaman uzun vadede başarı getirmeyebilir. Araştırmalar, Michelin yıldızına sahip restoranların kapanma olasılığının, bu prestijli ödülü almayanlara göre daha yüksek olduğunu gösteriyor. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 14:00 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:00
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        • 1

          Michelin yıldızı, restoranlar için hem büyük bir onur hem de bir yük olabilir. Şöhretin getirdiği fırsatlar kadar riskler de büyüktür ve bu ödül her zaman uzun vadeli başarıyı garanti etmez. İşte detaylar...

        • 2

          MICHELIN YILDIZININ GETİRDİĞİ ŞÖHRET

          New York Michelin Rehberi'ne bu ay eklenen ve "haute French" mutfağından "eco-chic" konsepte kadar farklı mutfaklardan yemekler sunan 12 yeni restoran, büyük bir başarıya imza attı. Michelin yıldızı, kaliteli yemek dünyasında en prestijli ödüllerden biri olarak kabul edilir.

          Ancak kısa süre önce Strategic Management Journal'da yayınlanan bir araştırmaya göre, Michelin yıldızına sahip olmak bazı restoranlar için bir lanete dönüşebilir.

        • 3

          ARAŞTIRMANIN BULGULARI

          University College London İşletme Fakültesi'nden Daniel Sands’in yürüttüğü araştırmada, 2000-2014 yılları arasında New York'ta açılan ve New York Times’ta yıldızlı bir eleştiri alan restoranlar incelendi. Araştırma sonuçlarına göre, Michelin yıldızı kazanan restoranların kapanma olasılığı, yıldız alamayan restoranlara göre daha yüksek.

        • 4

          Bu bulgu, restoranların konumu, fiyatları ve mutfak türü gibi değişkenler göz önünde bulundurulduğunda bile geçerliliğini korudu. 2005-2014 yılları arasında Michelin yıldızı alan restoranların %40'ı 2019 yılı sonuna kadar kapandı.

        • 5

          ŞÖHRETİN BEDELİ Mİ?

          Michelin yıldızı almak, restoranların görünürlüğünü önemli ölçüde artırıyor. Çalışmaya göre, yeni bir Michelin yıldızı alan restoranların Google arama yoğunluğu üçte bir oranında artıyor. Ancak bu şöhret, beraberinde yeni zorlukları da getiriyor.

        • 6

          Daniel Sands’e göre, Michelin yıldızı alan restoranların müşteri profili değişiyor. Daha fazla turist çekmeye başlayan bu restoranlar, artan taleplerle başa çıkmak zorunda kalıyor. Ayrıca Michelin yıldızı, restoranların sırtına hedef haline geliyor. Malzeme tedarikçileri ve ev sahipleri gibi işletmeler, restoranların artan popülaritesini fırsata çevirip daha fazla ücret talep edebiliyor.

          Kaynak: The Economist

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