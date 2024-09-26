Elon Musk ve Giorgia Meloni'nin fotoğrafı gündem oldu | Dış Haberler

Elon Musk ve Giorgia Meloni'nin fotoğrafı gündem oldu | Dış Haberler

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ABD'li düşünce kuruluşu Atlantic Council'ın akşam yemeğinde bir araya gelen Elon Musk ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin birbirlerine baktığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Dünyanın en zengin insanı, Space X, Tesla ve X'in CEO'su Musk, İtalya'nın ilk kadın başbakanı Meloni ile Atlantic Council'ın etkinliğinde bir araya geldi. Musk, Meloni'ye Küresel Vatandaş Ödülü'nü takdim ettiği sırada samimi bir şekilde görüntülendi.

Musk, etkinlikte sahneye davet ettiği Meloni için "İçi dışından da güzel" açıklamasını yapmış, iki isim sahnede sarılırken Meloni de Musk için "değerli bir deha" ifadelerini kullanmıştı. Musk ve Meloni'nin gündem olan fotoğrafın ardından sosyal medyada ikilinin birlikte olduğuna dair yorumlar yapıldı.

REKLAM "ANNEMLE ORADAYDIM" Bu iddiaların ardından açıklama yapan Musk, Meloni ile bir ilişki yaşadığını reddetti. 53 yaşındaki Musk, sosyal medya platformu X'te bir gönderiye şu yanıtı verdi: "Annemle oradaydım. Başbakan Meloni ile aramızda romantik ilişki yok." dedi. *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.