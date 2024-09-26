Şaka faciyla son bulmuştu! Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu

"ŞAKA MAHİYETİNDE BİLE 'YAKAYIM MI' DEMEDİM"

Savunması sorulan sanık Önder Erarslan, "Ben kesinlikle çakmak çakmadım. Polis ekipleri de ifademde 'Çakmışım' diye geçiyor. O anlık şokta imzalamışım. Bana 'Manyetik mi, taşlı mı' diye sordular. Bana, 'Elini cebine atıp çakmış olabilir misin?' diye sordular. Ben de 'Basmış olabilirim' demiştim. Bassam 'Bastım' derdim. Olayda suçsuzum. Şaka mahiyetinde bile 'Seni yakayım mı?' şeklinde bir ifade kullanmadım. Beraatımı isterim" diye konuştu.