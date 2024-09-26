Yılbaşı gecesi katledilmişti! 17 yaşındaki Melek Nur cinayetinde karar açıklandı
İstanbul Fatih'te yılbaşı gecesi 17 yaşındaki Melek Nur Özgener'i başından vurarak öldüren Ercan Şahin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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İstanbul'da 31 Aralık gecesi öldürülen 17 yaşındaki Melek Nur Özgener'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla Ercan Şahin'in tutuklu yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
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Olay, 31 Aralık yılbaşı gecesi saat 23.30 sıralarında, Fatih'te meydana geldi.
17 yaşındaki Melek Nur Özgener, yılbaşını kutlamak üzere Nisa A. (17) ve Ercan Şahin (32) ile buluştu.
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İddiaya göre, otomobilin içinde oturdukları sırada Ercan Şahin yanındaki silahı çıkararak iki kız arkadaşına doğrultup, "Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?" dedi.
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O sırada Ercan Şahin, tetiğe basarak arka koltukta oturan Özgener'i başından vurarak yaraladı. Ardından korkuya kapılan Şahin, genç kızı otomobili ile en yakındaki hastaneye bırakıp kayıplara karıştı.
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Melek Nur Özgener, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, hastaneye yaralı şekilde gelen Melek Nur Özgener'in kafasının sol bölgesinden giriş ve sağ tarafından çıkış olmak üzere bir adet mermi girişi olduğu belirtildi.
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Şüpheli Ercan Şahin'in ise olaydan 8 gün sonra karakola giderek teslim olduğu belirtildi. İddianamede Ercan Şahin'in "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
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Ercan Şahin, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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