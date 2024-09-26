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        Haberler Gündem Güncel Yılbaşı gecesi katledilmişti! 17 yaşındaki Melek Nur cinayetinde karar açıklandı | Son dakika haberleri

        Yılbaşı gecesi katledilmişti! 17 yaşındaki Melek Nur cinayetinde karar açıklandı

        İstanbul Fatih'te yılbaşı gecesi 17 yaşındaki Melek Nur Özgener'i başından vurarak öldüren Ercan Şahin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 17:57 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:57
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          İstanbul'da 31 Aralık gecesi öldürülen 17 yaşındaki Melek Nur Özgener'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla Ercan Şahin'in tutuklu yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

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          Olay, 31 Aralık yılbaşı gecesi saat 23.30 sıralarında, Fatih'te meydana geldi.

          17 yaşındaki Melek Nur Özgener, yılbaşını kutlamak üzere Nisa A. (17) ve Ercan Şahin (32) ile buluştu.

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          İddiaya göre, otomobilin içinde oturdukları sırada Ercan Şahin yanındaki silahı çıkararak iki kız arkadaşına doğrultup, "Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?" dedi.

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          O sırada Ercan Şahin, tetiğe basarak arka koltukta oturan Özgener'i başından vurarak yaraladı. Ardından korkuya kapılan Şahin, genç kızı otomobili ile en yakındaki hastaneye bırakıp kayıplara karıştı.

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          Melek Nur Özgener, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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          İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, hastaneye yaralı şekilde gelen Melek Nur Özgener'in kafasının sol bölgesinden giriş ve sağ tarafından çıkış olmak üzere bir adet mermi girişi olduğu belirtildi.

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          Şüpheli Ercan Şahin'in ise olaydan 8 gün sonra karakola giderek teslim olduğu belirtildi. İddianamede Ercan Şahin'in "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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          Ercan Şahin, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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