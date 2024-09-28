Namaz kıldıran imamın başına tabureyle vurdu! Cemaat vantilatörle kovaladı!

Manisa'da olay, geçen 16 Eylül'de Alaşehir Tokuçzade Camii'nde meydana geldi. Camide akşam namazını kıldıran İmam Nurullah Yüksel'e arkadan yaklaşan Mustafa K. (35), başına plastik tabureyle 3 kez vurdu.

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine İmam Yüksel, namazı bozup, kendini korumaya çalışırken, camidekiler Mustafa K.'yi ellerine geçirdikleri tabure ve vantilatörle müdahale edip, kovaladı.

"İMAMIN BAŞINA 3 KERE VURDU"

Olayın görgü tanıklarından Abdil Sınık, "Akşam namazı kılıyorduk. Üçüncü rekatı kılarken uzun boylu bir kişi arkadan, imamın başına tabure ile 3 defa vurdu. Dördüncüye yeltendiğinde hoca namazı bozdu. Bu esnada camidekilerden biri ona tabureyle vurunca kaçtı, yakalayamadık. Sonradan öğrendik, rahatsızlığı olan biriymiş. Bir daha da gelmedi zaten" dedi.