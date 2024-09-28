Mehmet Ayan yazdı: Herkes aynı değil hayatta Okan Hoca!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı ağırladı. Karşılaşmada 3-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan mücadeleyi değerlendirdi.
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Dakika 34 skor 3-0...
Arkanda 45 bine yakın taraftar...
Harika atmosfer...
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Kaliteleri kıyas kabul etmeyecek iki takım...
Bir göz vuruşuyla yerle bir edebilecek G.Saray..
Etmiş de zaten!
90 artı 4 skor 3-3...
Derbide 3-1, PAOK'a 3-1...
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Futbolda böyle şeyler olur...
Olur ama oyuncu kaliteleri birbirine yakın iki takım arasında olur..
Olur ama en temel oyuncuların olmazsa olur...
Olur ama kenardaki hoca katkın eksikse olur..
Hah işte tam da bu...
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Hocaya yazar maç... Okan hocaya yazar...
Nasıl ki Fenerbahçe ve PAOK maçlarında övgüye mazhar olduysa kıymetli hoca; bu akşam da eleştirinin büyüğüne katlanacak!
Rotasyon, forma adaleti, yedeklik/aslık türü kavramları bir kez daha düşünecek hoca. Kalbi temizdir. Anlıyorum herkesten yararlanmak istiyor kimsenin dışarıda kalmasına gönlü razı değil; dakika paylaşımında adaleti "gönülden" dağıtıyor ama futbol o kadar da sosyalist bir oyun değil ki. Herkesi mutlu edemezsin ki...
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Mustafa Denizli'nin maç sonunda HT SPOR KÖŞE VURUŞU'nda belirttiği gibi "Madem 2 forvet oynamayı doğru buldun. Osimhen sakatlanınca neden fikrinin ardında durmadın! Batsuhayi'yi al 2. devrede oyuna 4-4-2'ye devam et!"
Bu ve bunun gibi birçok eleştiri yapılabilir Okan Buruk'a...
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Maçta bir kayıp varsa direk ona yazar. Hakem, rakip vb... Sakın kimse buralara sığınmayacak! Hele ki bilmem kaç milyon euroluk "üç kulvara yürümesi için kurulan kadrolar, bir iki sıkıntıda DAMA demeyecek!"
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Kasımpaşa'ya gelince... Orası da HOCAYA YAZAR!
Sami hoca ve teknik ekip ilk yarıda nasıl bu kadar etkisiz kalırlar; ÇALIŞSALAR OLMAZ!
İkinci yarı G.Saray'ın bir parça çekilmesini fırsat belleyince 1 puan geldi.
Kasımpaşa ilk, G.Saray ikinci yarıyı hovardaca harcadılar. İki yarıya 1'er puan verirsek skor adildi.