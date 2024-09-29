Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında! İşte Mourinho'nun muhtemel 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam Antalyaspor'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta derbiden mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, efsane futbolcusu Alex'in çalıştırdığı rakibini mağlup ederek yeniden zirve yarışına ortak olmak istiyor. Akdeniz ekibi de güçlü rakibinden puan veya puanlar almanın peşinde... Peki, Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ve diğer tüm detaylar haberimizde...
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
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Corendon Airlines Par Antalya Stadı'nda bu akşam saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
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Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe, 13 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor. Son maçında sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, zirvenin 6 puan gerisinde bulunuyor.
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Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Antalyaspor ise 6 maçta 8 puan topladı. Brezilyalı çalıştırıcı, teknik adamlık kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.
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UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilliose'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde de Antalyaspor karşısında kazanmayı hedefliyor.
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SAĞ BEKTE FORMA OSAYI'NİN
Teknik direktör Jose Mourinho'nun Antalyaspor karşısında Bright Osayi-Samuel'e forma vermesi bekleniyor. Sakatlığını atlatan Nijeryalı futbolcu, hafta içinde oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde oyuna sonradan girmişti.
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FRED VE OOSTERWOLDE SINIRDA
Fenerbahçe'de Fred ve Jayden Oosterwolde sarı kart sınırında bulunuyor.
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Bu iki futbolcu, kart görmesi durumunda Samsunspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.
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FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
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- 10
Livakovic
- 11
Osayi
- 12
Becao
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- 13
Çağlar
- 14
Oosterwolde
- 15
Amrabat
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- 16
Fred
- 17
Tadic
- 18
Szymanski
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- 19
Maximin
- 20
Dzeko (En-Nesyri)