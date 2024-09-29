Galatasaray-Kasımpaşa maçı yazar yorumları
Süper Lig lideri Galatasaray, 7. haftada konuk ettiği Kasımpaşa'yla 3-3 berabere kalarak bu sezon ilk puan kaybını yaşadı. Maçta 3-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, skoru koruyamazken, Okan Buruk yaptığı oyuncu değişikleriyle eleştirilerin hedefi haline geldi. Spor yazarlar, Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısındaki performansını kaleme aldı.
- 1
Mehmet Ayan (Habertürk):
"Futbolda böyle şeyler olur... Olur ama oyuncu kaliteleri birbirine yakın iki takım arasında olur.. Olur ama en temel oyuncuların olmazsa olur... Olur ama kenardaki hoca katkın eksikse olur.. Hah işte tam da bu... Hocaya yazar maç... Okan hocaya yazar... Nasıl ki Fenerbahçe ve PAOK maçlarında övgüye mazhar olduysa kıymetli hoca; bu akşam da eleştirinin büyüğüne katlanacak! Rotasyon, forma adaleti, yedeklik/aslık türü kavramları bir kez daha düşünecek hoca. Kalbi temizdir. anlıyorum herkesten yararlanmak istiyor kimsenin dışarıda kalmasına gönlü razı değil; dakika paylaşımında adaleti "gönülden" dağıtıyor ama futbol o kadar da sosyalist bir oyun değil ki. Herkesi mutlu edemezsin ki..."
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Uğur Meleke (Hürriyet):
"Dün Seyrantepe’de oynanan maçı Osimhen’li ve Osimhen’siz iki perde olarak değerlendirmek gerek. Okan Buruk 20 günde 7 maçlık sert fikstür içinde dün doz aşırı bir rotasyona başvurdu ve bu karar Galatasaray’da birçok defoyu ortaya çıkardı: Davinson sahada olmadığında savunma çok derinde kalıyor ve tamamlanamayan hücumlarda topu geri kazanamıyor. Ayrıca maça sağ kanat ikilisi olarak Jelert-Sallai başladı, ki bu çok büyük bir kumardı. Okan Buruk 3 haftada 7 maçlık bu yoğun fikstür içinde rotasyon yapabilir, bunu anlıyorum. Ama bence dün Kasımpaşa maçında rotasyonun ölçüsü kaçtı. Davinson’la Torreira’nın aynı anda kenarda olması büyük risk. Üstüne de şaşkın sağ kanat ikilisini ekleyin. Kasımpaşa dün ikinci yarıdaki oyunuyla hak etti 1 puanı."
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İbrahim Yıldız (Habertürk):
"Bu beraberliğin tek sorumlusu tartışmasız Okan Buruk’tur. Yanlış bir kadro, rotasyona sığınma nedenleri, yaptığı değişiklikler tartışılıyor doğal olarak. Yanlışı çoktu. Maçı kaybedebilirdi. Okan Buruk ve ekibi Kasımpaşa’yı fazla hafife almış anlaşılan. Bireysel çaba ile atılan 3 gol dışında oyun olarak beklentilerin çok altında kaldılar. Doğru dürüst pozisyonları yok. Bir puan aldılar. Ancak, moraller bozuk. İkinci yarı rakibin oyun üstünlüğünü kabul ettiler. Kasımpaşa kazanamadığı için, Galatasaray ise 3-0’ı koruyamadığından üzgün..."
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- 4
Levent Tüzemen (Sabah):
"İki forvet oynamak güzel ama her takıma karşı bu anlayış geçerli olmaz. İkili forvetin getirdiği en önemli sıkıntı Galatasaray adına orta saha zafiyetiydi. Kerem Demirbay-Sara ikilisi aynı tip oyuncular. Top ayaklarındayken oynamaya özen gösteriyorlar ancak temaslı oyunda yumuşak kalıyorlar. Bu yüzden Kasımpaşa ikili mücadelelerde orta alanda Galatasaray'dan daha üstündü. Okan Hoca, ilk yarı sonunda soyunma odasına girdiğinde bu istatistikleri görmemiş olamaz ama herkes oynasın, gönlü olsun felsefesi ile hareket edince Galatasaray, bir şok yaşadı ve bedelini ağır ödedi. Okan Hoca'nın fantezileri, yaptığı yanlış oyuncu değişiklikleri, Icardi'yi oyundan alması, orta sahayı güçlendirmemesi hem rekor kırmasını engelledi hem de Galatasaray'ın hesapta olmayan puan kaybına neden oldu. Okan Hoca'nın kadro şımarıklığı ve fantezisi takıma zarar verdi."
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Çağatay Çelik (Habertürk):
"Arka adalesinde sertlik hisseden Osimhen'in oyundan çıkmasıyla planlar değişti, Galatasaray daha aşina olduğu 4-2-3-1 dizilimine döndü ancak topu bir türlü dinlendiremedi. Okan Buruk’un PAOK maçı sonrasında da şikayet ettiği durum, son 30-40 dakikalarında kronik hale gelmeye başladı. İlk yarı rakiplere gövde gösterisi yapan Galatasaray’ın oyunu ikinci yarıda düşük prodüksiyonlu bir korku filmine dönüştü. Sahada Berkan, Kerem Demirbay, Mertens gibi teknik kalitesi üst düzey oyuncular varken topun sarı-kırmızılı formada kalmaması geceye limon sıktı. İkinci 45 dakikada bir şut dahi çekemeyen bir takımın futbol tarafından cezalandırılması sürpriz değildi ve Kasımpaşa ender görülen bir geri dönüşe imza attı."
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Osman Şenher (Milliyet):
"Sekiz günde üç maç oynamak Galatasaraylı futbolcuları hem fizik hem mental olarak epey hırpalamış. Okan Buruk herkesin hayali olduğu gibi Icardi ile Osimhen’i birlikte oynatmanın bir devre de olsa gururunu yaşadı. Osimhen sakatlanıp devrede çıktı, Icardi yalnız kaldı. Orta sahadan da top gelmeyince sarı-kırmızılıların futbolu kabusa döndü. Kasımpaşa gerçekten çok zor bir rakip. Maçın ikinci devresinde orta sahanın hakimi oldular. Öyle bir baskı yaptılar ki, Cim-Bom hücuma çıkamadı, gol pozisyonuna giremedi. Sonuçta Süper Lig’de kolay maç yok. Rakibini biraz boş bırakır, oyunu rölantiye alırsan dünkü gibi sorunların hepsini yaşarsın."
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Ömer Üründül (Sabah):
"Galatasaray'ın dün gece sahaya çıkan kadrosunun organize ve etkili bir futbol sergilemesi mümkün değildi. Ama her zaman söylediğim gibi futbol ilginç bir oyun. Rakip defansın hatalarından ve iki golcünün usta vuruşlarıyla G.Saray 3 farklı skor avantajı yakaladı. Ama bu kadronun arızalı olduğu başka bir örnekle belliydi. İkinci devrede oyunun genel kontrolü Kasımpaşa'daydı. Okan Buruk, yaptığı bütün hamlelere rağmen oyunu bir türlü kontrol altına alamadı. Kimin nerede oynadığı belli değildi. Okan Buruk, ligimizdeki takımların genel yetersizliğini biliyor. Şansına da çok güveniyor. Dün gece yine büyük bir maceraya atıldı. Icardi ve Osimhen'le çift santrfor oluşturdu. Orta sahayı bir kişi eksiltti. Üstelik de Torreira'sız. Aman Icardi kırılmasın diye hata yaparsanız futbol şansı da size sırtını döner."
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Serkan Akcan (Fanatik):
"Okan Buruk, Icardi ile Osimhen’i birlikte oynatacağı formasyonu aradığı için Kasımpaşa’ya karşı 4-4-Osimhen-Icardi ile başladı. 30. dakika dolduğunda Galatasaray sahanın her bölümünde istediği senaryoya sahipti. Fakat 30’dan itibaren Galatasaray merkezde Torreira’nın yokluğunu derinden hissetmeye başladı. Kasımpaşa, Fenerbahçe maçında olduğu gibi ikinci yarı ipleri tamamen eline aldı, Galatasaray’ı kalesine getirmedi. Okan Buruk, başlangıçtaki 4-4-2 tercihinin ardından değişiklikleriyle kendini kilitledi. Kasımpaşa’nın ikinci yarıyı domine etmesine karşı tek bir hamle yapamadı ve 45 dakikalık bölümde tek bir gol girişiminde bulunamadı, tek bir şut atamadı. Davinson ve Torreira Galatasaray oyununun temel direkleri. Bu ikili yokken savunma öne çıkamadı, önde baskı kartını elinden kaybetti Okan Buruk."
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