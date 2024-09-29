Galatasaray-Kasımpaşa maçı yazar yorumları

Mehmet Ayan (Habertürk):

"Futbolda böyle şeyler olur... Olur ama oyuncu kaliteleri birbirine yakın iki takım arasında olur.. Olur ama en temel oyuncuların olmazsa olur... Olur ama kenardaki hoca katkın eksikse olur.. Hah işte tam da bu... Hocaya yazar maç... Okan hocaya yazar... Nasıl ki Fenerbahçe ve PAOK maçlarında övgüye mazhar olduysa kıymetli hoca; bu akşam da eleştirinin büyüğüne katlanacak! Rotasyon, forma adaleti, yedeklik/aslık türü kavramları bir kez daha düşünecek hoca. Kalbi temizdir. anlıyorum herkesten yararlanmak istiyor kimsenin dışarıda kalmasına gönlü razı değil; dakika paylaşımında adaleti "gönülden" dağıtıyor ama futbol o kadar da sosyalist bir oyun değil ki. Herkesi mutlu edemezsin ki..."