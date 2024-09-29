İran'da binlerce kişi İsrail'i protesto etti! Hamaney'e "İsrail'e saldırı emri verin" çağrısı

İran lideri Ali Hamaney, Nasrallah'ın öldürülmesi nedeniyle dün yaptığı yazılı açıklamada, "direniş cephesi" ve Hizbullah'ın önemli bir ismi ve liderini kaybettiğini belirtti, "Nasrallah'ın Lübnan'da kurduğu yapının onun ölümüyle daha da güçleneceğini" savundu.