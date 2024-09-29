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        Haberler Dünya Helene Kasırgası'yla mücadele! ABD'de can kaybı artıyor | Dış Haberler

        Helene Kasırgası'yla mücadele! ABD'de can kaybı artıyor

        ABD'de Florida eyaletinin kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vuran Helen Kasırgası ile mücadele sürüyor. Helene Kasırgası'nın yol açtığı afetler nedeniyle çeşitli eyaletlerde en az 64 kişinin hayatını kaybetti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 11:10 Güncelleme: 29.09.2024 - 11:10
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          ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridine 4 kategorisiyle ulaşan Helene Kasırgası'nın yol açtığı afetler nedeniyle çeşitli eyaletlerde en az 64 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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          Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vuran Helene Kasırgası'nın ülkedeki etkileri sürüyor.

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          Yetkililer, kasırganın sebep olduğu şiddetli rüzgar ve yağışların etkili olduğu North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida ve Virginia eyaletlerinde en az 64 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

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          Büyük hasara yol açan kasırganın neden olduğu elektrik kesintilerinden milyonlarca kişinin etkilenmeye devam ettiği bildirildi.

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          Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, Florida ve North Carolina'da "afet durumu" ilan ederek kasırgadan olumsuz etkilenenler için "federal yardım" talimatı verdi.

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          ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın etkilerinin hafta sonu boyunca devam edebileceği açıklamasını yapmıştı.

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          Uzmanlar, Helene Kasırgası'nın ABD'nin güneydoğusunda neden olduğu hasarın 15 ila 26 milyar dolar olabileceğini açıklamıştı.

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          Helene Kasırgası

          ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı.

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          Kasırga kısa sürede Georgia, South Carolina, North Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.

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          Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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