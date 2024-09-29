Pazar yeri kana bulanmıştı! İşte cinayetin sebebi

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki pazarda husumetlisi pazar esnafı Yiğit Laç’ı (22) kalbinden bıçaklayarak öldüren ve 2 kişiyi yaralayan Emre Topal, tutuklandı.

DHA'nın haberine göre husumetin sebebinin pazarda tezgah yerinden kaynaklı alacak meselesi olduğu iddia edilirken, olay günü sabah saatlerinde Emre Topal ve Yiğit Laç’ın kavga ettiği ve tarafları çevredekilerin ayırdığı öğrenildi.

Olay, dün sabah saatlerinde, İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Köse Sokak'taki Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı'nda meydana geldi. Emre Topal, husumetli olduğu pazarda satış yapan esnaf Yiğit Laç ve akrabası Ali B.’nin yanına geldi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Emre Topal, Yiğit Laç'ı kalbinden, kavgayı ayırmaya çalışan Ali B.’yi ise bacağından bıçaklayıp, kaçtı. Bu sırada araya giren U.C.L. de bıçakla hafif yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yiğit Laç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yuğut Laç'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Ali B. ve U.C.L.’nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Emre Topal, kısa süre sonra İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Topal ve olayla ilgisi olduğu değerlendirilen K.T., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. K.T. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken mahkemeye sevk edilen Emre Topal tutuklanarak cezaevine gönderildi.