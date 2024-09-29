Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı: 3 gözaltı | Son dakika haberleri

        Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı: 3 gözaltı

        Ankara'nın Altındağ ilçesinde emlakçı Çağrı Uzun'a silahlı saldırı düzenlendi. U.H. ve M.Y. ile azmettirici olduğu belirtilen E.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Son dönemde gerçekleştirilen saldırılarda olduğu gibi bu saldırıda da motosiklet kullanılması dikkat çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 15:16 Güncelleme: 29.09.2024 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Son dönemde planlı saldırılarda motosikletin suçluların gözdesi olduğu görülüyor.

          Ankara'da da bir emlakçıya düzenlenen silahlı saldırıda yine motosiklet kullanılması dikkat çekti.

        • 2

          Olay, 17 Eylül'de saat 19.30 sıralarında Altındağ'a bağlı Karapürçek Mahallesi Şehit Savaş Batu Caddesi'ndeki bir emlak ofisinde meydana geldi.

        • 3

          Emlakçı Çağrı Uzun'a, iş yerinde yalnızken motosikletle gelen yüzleri maskeli 2 kişi silahlı saldırıda bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, saldırganlardan biri tabanca ile Çağrı Uzun'a defalarca ateş etti.

          Uzun, dükkanın arkasında bulunan bölüme geçmek isterken bacağından vuruldu.

        • 4

          Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırı düzenleyen U.H. ve M.Y. ile azmettirici olduğu belirtilen E.Y.'yi gözaltına aldı.

          Çağrı Uzun ile E.Y. arasında daha önce bir otomobil ticareti gerçekleştiği ve ikili arasında alacak tartışması yaşandığı bildirildi.

          Bu saldırıda da zanlıların motosiklet kullandığı görüldü.

        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Haberi Görüntüle
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Kayıp üniversite öğrencisi Rojin aranıyor: Cep telefonu ve kulaklığı bulundu
        Kayıp üniversite öğrencisi Rojin aranıyor: Cep telefonu ve kulaklığı bulundu
        Musrati'nin yerine kim oynayacak?
        Musrati'nin yerine kim oynayacak?
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        Bakan Şimşek'ten işletmeler için uyarı
        Bakan Şimşek'ten işletmeler için uyarı
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Türkiye’deki 'yeni nesil mafya' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye’deki 'yeni nesil mafya' hakkında neler biliniyor?
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Sivrisinekler insanları nasıl tespit eder?
        Sivrisinekler insanları nasıl tespit eder?
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Zamanda yolculuk
        Zamanda yolculuk
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        Habertürk Anasayfa