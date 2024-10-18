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        Haberler Gündem Güvenlik Barış Boyun ve Daltonlar suç örgütlerine operasyon düzenlendi

        Barış Boyun ve Daltonlar suç örgütlerine operasyon düzenlendi

        Liderliğini yurtdışında bulunan Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüyle, yine liderliğini yurtdışında tutuklu olan Beratcan Gökdemir'in yaptığı 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 166 kişiden 147'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Barış Boyun'un eşi Ece Boyun ile iş insanı Adnan Çolak da yer aldı. İş insanı Adnan Çolak'ın eski futbolcu Mecnur Çolak'ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi

        Giriş: 18.10.2024 - 18:44 Güncelleme: 18.10.2024 - 19:09
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        Barış Boyun ve Daltonlar'a operasyon
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        İstanbul’da silahlı organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürdürülüyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, Barış Boyun'un liderliğini yaptığı 'Boyun Grubu' ve Berat Can Gökdemir'in liderliğini yaptığı 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

        166 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Çalıntı araç veya kasklı motosikletle 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Yağma', 'Yağma amaçlı tehdit', 'Silah ticareti', 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', Tehdit' ve 'Mala zarar verme' gibi çok sayıda suça karışan şüphelilerden 166’sı düzenlenen operasyonla yakalandı.

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        147 KİŞİ TUTUKLANDI

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. 166 şüpheliden 147 kişi tutuklandı. 19 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer yandan şüphelilerin karıştığı bazı olaylara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin işyerlerini kurşunladıkları anlar yer alıyor.

        Barış Boyun operasyonu: 157 gözaltı
        Barış Boyun operasyonu: 157 gözaltı

        GRUP İÇİNDE ANLAŞMAZLIK YAŞANDI

        Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan ve halihazırda İtalya’da cezaevinde bulunan Barış Boyun’un yönettiği 'Boyun Grubu' son döneme kadar, Daltonlar suç örgütüyle beraber hareket ediyordu. Grup içi anlaşmazlıklardan dolayı ayrılan 'Daltonlar' suç örgütünün lideri Berat Can Gökdemir'in hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı olduğu ve Rusya'da cezaevinde bulunduğu biliniyordu.

        DİKKAT ÇEKEN İSİM YER ALDI

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        Düzenlenen geniş çaplı bu operasyonlarda gözaltına alınan isimlerden "Barış Boyun'un borsacısı" olduğu iddia edilen iş insanı Adnan Çolak ve Barış Boyun’un eşi Ece Boyun’da gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından Adnan Çolak ile Ece Boyun, tutuklanan 147 isim arasında yer aldı.

        ÜNLÜ İSMİN OĞLU ÇIKTI

        Tutuklanan iş insanı Adnan Çolak'ın 10 ay önce hayatını kaybeden Mecnur Çolak’ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Çolak'ın babası gibi borsacılık yaptığı bilinirken organize suç örgütünün borsa üzerindeki yasa dışı faaliyetlerine karıştığı gerekçesiyle tutuklandı. Adnan Çolak'ın borsada olduğu 4 ayrı şirketin olduğu iddia ediliyor.

        MECNUR ÇOLAK KİMDİR?

        Mecnur Çolak, 7 Ağustos 1967 tarihinde Bulgaristan’da dünyaya geldi. Sarıyer ve Fenerbahçe’de oynayan Çolak, 1993-1995 yılları arasında Sarı-Lacivertli takımın bünyesindeydi. Fenerbahçe’deki ilk sezonunda beklenenden çok daha üstün bir perfomans sergiledi ve ligde 14 gol atarak adından söz ettirdi. İki sezon Fenerbahçe’de oynadıktan sonra 1995-96 Türkiye 1. Futbol Ligi sezonu için Denizlispor’a transfer oldu. Burada bir sezon oynadıktan sonra birer sezonda o zamanın 2. Lig’inde şimdiki adıyla 1. Lig’de birer sezon Adana Demirspor ve Beykozspor’da oynadıktan sonra 1998 senesinde aktif futbola veda etti.

        ADINI ÇEMTAŞ HİSSESİNDE DUYURDU

        Bir süre sonra borsada işlem yapmaya başlayan Mecnur Çolak, adını ilk olarak Çemtaş hisse senedi ile duyurdu. Bu hisse senedine yüzde 300 prim yaptırdıktan sonra borsada ünü yayıldı ve yüzlerce hisse senedinde manipülatif sayılan operasyonlara imza attı. Mecnur Çolak hakkında SPK’nın birçok kez işlem yasağı getirdiği biliniyor. 3 kez de polis operasyonu ile gözaltına alınan Mecnur Çolak'ın SPK'nın üst katını kiralayarak kurulu dinlediği ortaya çıkmıştı.

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