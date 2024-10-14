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        Haberler Gündem Güvenlik Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 157 gözaltı

        Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 157 gözaltı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan elebaşılığını yurt dışında tutuklu bulunan Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir'in yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen KUYU-36 operasyonunda 157 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 15:27 Güncelleme: 14.10.2024 - 16:24
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        Barış Boyun operasyonu: 157 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Barış Boyun suç örgütüne yönelik KUYU-36 operasyonunun ayrıntılarını paylaştı.

        Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Haklarında Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan Barış Boyun ve yine yurtdışında tutuklu bulunan Berat Can Gökdemir'in yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "KUYU-36" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

        Yerlikaya, paylaşımında "Aziz milletimizin huzurunu kaçıranları, suç işleyenleri yakalamaya devam edeceklerini belirterek, "Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek" ifadelerine yer verdi.

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        Yerlikaya operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

        "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu çalıntı araç veya kasklı motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

        Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Yağma, Yağma amaçlı tehdit, Silah Ticareti, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Tehdit ve Mala Zarar Verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

        Operasyonlar sonucu: 40 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet otomatik tabanca, 5adet pompalı tüfek, 3 adet AK 47 uzun namlulu tüfek, 2 adet el bombası, 9 adet çelik yelek, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

        Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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