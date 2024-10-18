Ada'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yarışı!
Benfica'da forma giyen milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye, İngiltere'den iki dev talip çıktı. İşte detaylar...
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Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, başarılı performanslarıyla birçok ekibi peşine taktı.
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Milli futbolculara, İngiltere'den Tottenham ve Manchester United'ın talip olduğu iddia edildi.
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İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Kırmızı Şeytanlar'da teknik direktör Erik Ten Hag'ın, Kerem ve Orkun'un transfer edilmesini istedi.
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Premier Lig devinin, iki yıldızın performansını incelemesi için gözlemci gönderdiği belirtildi.
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Benfica maçlarını izleyen gözlemcilerin, olumlu rapor verdiği ve ocak ayında Manchester United'ın harekete geçeceği öne sürüldü.
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Öte yandan bir diğer Premier Lig ekibi Tottenham'ın da Orkun ve Kerem'e göz diktiği ve transferde rakip olacağı aktarıldı.
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KEREM'İN BENFİCA PERFORMANSI
Benfica ile adeta yıldızı parlayan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle 5 maçta çıktı ve 4 kez ağları havalandırdı. 25 yaşındaki futbolcu maçlarda 2 kez de gol pası verdi.
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ORKUN'UN SEZON KARNESİ
Bu sezon 9 maça çıkan Orkun Kökçü, 4 gol 3 asistlik performans gösterdi.
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