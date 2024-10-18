Okan Buruk'tan İrfan Can ve Osayi açıklaması!

''BENDEN ÖNCE 13. BİTİRDİ'' SÖZLERİ

"Orada da bir gerçek var. Ben takıma geldiğimde, yeni bir başkan ve yönetim geldi, yeni bir yapılanma oldu. İlk imza törenimde, şampiyon olmak istediğimizin altını çizdim. Bunu herkes söyleyebilir. O senenin ardından oyuncu profillerini değiştirdik, taraftar tekrar heyecanlandı. Stadyumdaki koltuğun fiyatı 5-10 katına çıktı. Locası da aynı şekilde. Eskiden loca satılamayan stadyum, herkesin kuyruğa girdiği bir stadyum oldu. Bu tabloyu yaratan, başkan, yönetim kurulu, taraftar, teknik kadro ve futbolcular. Orayı hep birlikte başarılı hale getirmişiz. Bunun üzerine bu takım hata da yapacak kötü de oynayacak maç da kaybedecek. Ligde lidersiniz, Avrupa'da ilk 8'desiniz, bu durumda eleştirinin farklı bir yere götürülmesi o zaman bu biraz sert geliyor bana."