Victoria's Secret'ın değişimi simgeleyen gösterisi kırık not aldı
Victoria's Secret'ın 6 yıllık aranın ardından 'kapsayıcı' yönünü göstermek istediği yeni gösterisi, ne değişim yanlılarını ne de eski tadı arayanları sevindirdi. Sinemaya uzun yıllar ara veren Cameron Diaz ve Emma Watson ayrılığa daha fazla dayanamadu. Üstelik Watson'ın dönüşü Türkiye'de bir projede olacak. Haftanın acı haberi Güney Amerika'dan geldi. Şarkı Liam Payne otel odası balkonundan düşerek can verdi. Otopsi raporu ölümüyle ilgili gerçekleri ortaya koydu. Hepsi ve daha fazlasıyla işte haftanın renkli gündemi...
- 1
Gösterişli Victoria's Secret şovu yıllar sonra yeniden "Perde!" dedi.
Geçmişte kalan iyi şeyleri düşünerek küçük dozda nostaljiyi sevmeme rağmen, moda gösterisinin dönüşünü duyduğumda tereddüt ettim. Güzellik standartlarında tektip dayatması yaptığı gerekçesiyle yoğun eleştirilerin hedefinde kalarak büyük bir prestij kaybı yaşamasından ve sonrasında şovu iptal etmesinden sonra nasıl bir havayla sahneye döneceğini merak ettim, ama beklentim de çok yüksek değildi doğrusu.
Victoria's Secret meleği olmak ne demekti? Benim ve benim gibi birçoğunun asla başaramayacağını bildiği bir şeydi.
Oysa yeni Victoria's Secret, "bugün kim olduğumuzu yansıtacak" bir gösterinin tanıtımını yaptı. Marka, hem vücut hem de cinsiyet çeşitliliği açısından kapsayıcılık girişimine gönderme yaptı. Defilede Alex Consani ve Valentina Sampaio adında iki trans model yer aldı ve cinsiyetin bir modelin 'melek kanadı' takmasına engel olmadığı vaadini yerine getirdi.
Ancak birbirinden sıska modellerin podyumda birbiri ardına gelişini izlerken, yine bana ve benim gibilere benzemeyen çoğu kadının asla elde edemeyeceği (ve etmeyeceği) bir güzellik standardı görünümü izledim.
Gösteri, markanın getireceğine söz verdiği hiçbir yeniliğe tutunmadan, köklerinden yararlanmayı amaçlıyor gibiydi. Belki de moda zaten buydu ve böyle kalmalıydı...
- 2
Victoria's Secret defilelerine neden ara verilmişti derseniz, anlatalım...
Firmanın eski pazarlama müdürü Ed Razek'in trans kadınların bu defilelerde asla yer alamayacağını söylemesinin ardından moda evinin kapsayıcılığı sorgulanmaya ve eleştirilmeye başladı. Markaya olan güveni ve ilgiyi sarsan bir dizi tartışmadan sonra marka gözden düştü, satışlar yerlerde süründü ve dev sahne şovu da reyting kaybı yaşadı. Tüm bunlar, markanın kapsayıcılık konusunda bir revizyona gitmesi yaklaşımını tetikledi.
Sadece modellerin yürüdüğü bir defile olmayan, ünlü sanatçıların sahne aldığı bir gösteri olan Victoria's Secret'ın 2024 şovunda sanatçı kadrosu başta Cher olmak üzere kadınlardan oluşturuldu. Gecenin sunuculuğunu Tefi Pessoa ve Olivia Culpo üstlendi.
Bir zamanların ünlü sıfır beden Victoria's Secret meleklerinden olan Tyra Banks, 15 kiloya yakın fazlasıyla artık büyük beden sııfında yürüdüğü podyumda, "Kadınların dizginleri eline aldığı ve ilgi odağı olduğu yepyeni bir Victoria's Secret defilesi" diye lanse etti gösteriyi.
Gösterinden erkek sanatçıların çıkarılması, ağırlığın kadınlarda olması, kadınların kendilerini iyi hissetmelerine yol açsa da 'söz'den 'eylem'e tam olarak geçildiğini kanıtlamıyor.
Podyum geneli son derece 'ince' olsa da araya serpiştirilen göstermelik bir kapsayıcılık gösterisi bile seyircilerin bir kısmını öfkelendirmiş gibi görünüyor. Ashley Graham, Tyra Banks, Paloma Elsesser gibi büyük beden modeller ile trans modeller ve Kate Moss, Carla Bruni gibi yaş almış modellerin aynı podyumda yürüdüğü gösteri, sosyal medyada, "Gerçek mesele kapsayıcı olmakla ilgili değil, önemli olan iyi görünmek" benzeri yorumlara yol açtı. Gösterinin eskiye oranla enerjisinin düşük olduğunu, kattıkları yeniliklerin dinamizmi öldürdüğünü iddia edenler de oldu.
Victoria's Secret ne değişim iddiasına inandırabildi, ne de eski tadı arayanları mutlu edebildi.
- 3
BIRAKANLAR BİR BİR DÖNÜYOR
10 yıl önce sinemayı bırakan Cameron Diaz yeni filmle döndü. 2014'te sinemayı bırakan, evlenip iki çocuk sahibi bir anne olan Diaz, yıllar sonra Jamie Foxx ile birlikte aynı filmde oynadı. Aksiyon komedi türündeki 'Back in Action' ile 15 Kasım'dan itibaren dijital platformda seyirciyle buluşacak.
Sinemadan ayrılışını anlatırken Diaz, "Kendi hayatımı geri kazanmak için yapmam gereken doğru şey buymuş gibi hissettim ve başka hiçbir şey umurumda değildi. Hiç kimsenin fikri, hiç kimsenin başarısı, kimsenin teklifi, kimsenin hiçbir şeyi kendime bakma ve gerçekten sahip olmak istediğim hayatı kurma kararımı değiştiremezdi" dedi.
Hollywood'a dönüşünü anlatırken ise "Ailem için tam da doğru zamandı. Covid'den sonra uzun bir süre evdeydik ve bu harikaydı. Ama sorun şu ki muhtemelen orada kalacaktık, şu anda halen orada olacaktık. İnsanlar 'Bitti' diyordu ve ben de 'Hayır bitmedi, benim için bitmedi' diyordum" şeklinde konuştu.
Sinemadan kopamayan bir başka isim de Harry Potter'ın çocuk yıldızı olarak hayatımıza giren Emma Watson. 5 yıl önce sinemaya ara veren Watson, "Oyunculuktan uzaklaştığım için çok memnunum. Çünkü daha önce sahip olduğumu düşünmediğim bir şekilde kendi sesime, yaratıcı alanıma ve egemenliğime sahip olduğumu hissediyorum" demişti. Ama film görüşmeleri için Türkiye'ye geliyor. Bu görüşmeden nasıl bir film çıkacağını ilgiyle takip edeceğiz.
-
- 4
OTEL ODASINDA BİTEN BİR HAYAT
Hafta, tamamen renkli haberlerle dolu değildi elbette. Sarsıcı ölüm haberleriyle hayatın gerçeğini bir kez daha sorguladık.
Bir ölüm haberi de Arjantin'den geldi. Dağılan müzik grubu One Direction'ın yakışıklı vokalistlerinden Liam Payne'in balkondan düşerek öldüğünü öğrendik. Üçüncü kattaki balkondan düşerek hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı, henüz 31 yaşındaydı.
Balkondan düşme miydi, yoksa intihar mıydı? Bu şüphe elbette polis için de soruşturma konusu oldu.
Derken otopsi raporu çıktı Payne'in. Aslında intihar şüphesini büyük ölçüde bertaraf eden bir rapor olduğunu söyleyebiliriz bunun.
- 5
OTOPSİ RAPORU GERÇEĞİ AÇIKLIYOR
Zira rapora göre Payne, düşmeden önce "yarı veya tam baygın haldeydi" ve trajik kazada 25 yara almıştı. "Birden fazla travma, iç ve dış kanama ve düşme sonucu kafatası yaralanması nedeniyle öldüğü" tespit edilen Payne, düşerken bir tür madde etkisi altındaydı.
Otopsi sonucu hazırlanan raporda şu ifadelere yer verildi: Adli tıp uzmanları, otopside tanımlanan 25 yaralanmanın yüksekten düşme sonucu oluşan yaralanmalarla örtüştüğünü bildirdi. Ayrıca kafatası ve beyin yaralanmalarının ölüme neden olmaya yeterli olduğunu; kafatası, göğüs, karın ve uzuvlardaki iç ve dış kanamaların ise ölüm mekanizmasına katkıda bulunduğunu belirtti.
Uzmanlar ayrıca, Liam Payne'in düştüğü pozisyonun, onun kendini korumak için refleks bir duruş benimsemediğini kanıtladığını ifade etti.
Otel odasında yapılan incelemede, uyuşturucu ve alkollü içeceklerin yanı sıra çeşitli tahrip edilmiş eşya ve mobilyaların bulunduğu ortaya çıktı.
Bu da ölmesinden birkaç dakika önce otel görevlisinin 911 yardım hattını arayarak, bir otel misafirinin uyuşturucu ve alkol etkisi altında olduğu, odadaki eşyaları tahrip ettiği ihbarını doğrular nitelikteydi.
- 6
ELON MUSK HIRSIZ MI?
Elon Musk insansı robotlar ve geleceğin otomobilleri tasarımında 2004 yapımı 'Ben, Robot'taki (I, Robot) robot tasarımlarından ilham almış olabilir mi? Filmin yönetmeni Alex Proyas, Musk'ı ilhamın da ötesinde hırsızlıkla suçladı.
Musk, yıllardır üzerinde çalıştığı Optimus robotları geçen hafta tanıttı. Robotlar, yönetmen Alex Proyas ile Elon Musk'ı karşı karşıya getirdi. İçecek servisi yapan ve insanlarla etkileşim kuran robot tasarımlarını ve yeni nesil otomobillerini filmindeki tasarımlarına benzeten Proyas, Musk'a kendi platformu X üzerinden seslenerek "Hırsız" dedi.
-
- 7
"Merhaba Elon, tasarımlarımı geri alabilir miyim lütfen?" mesajıyla, Musk'a alaycı bir hırsızlık suçlamasında bulundu.
Mesajlara yanıt vermesiyle tanınan Musk ise Proyas'a karşı sessiz kalmayı tercih etti.