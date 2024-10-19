Victoria's Secret'ın değişimi simgeleyen gösterisi kırık not aldı

Gösterişli Victoria's Secret şovu yıllar sonra yeniden "Perde!" dedi.

Geçmişte kalan iyi şeyleri düşünerek küçük dozda nostaljiyi sevmeme rağmen, moda gösterisinin dönüşünü duyduğumda tereddüt ettim. Güzellik standartlarında tektip dayatması yaptığı gerekçesiyle yoğun eleştirilerin hedefinde kalarak büyük bir prestij kaybı yaşamasından ve sonrasında şovu iptal etmesinden sonra nasıl bir havayla sahneye döneceğini merak ettim, ama beklentim de çok yüksek değildi doğrusu.

Victoria's Secret meleği olmak ne demekti? Benim ve benim gibi birçoğunun asla başaramayacağını bildiği bir şeydi.

Oysa yeni Victoria's Secret, "bugün kim olduğumuzu yansıtacak" bir gösterinin tanıtımını yaptı. Marka, hem vücut hem de cinsiyet çeşitliliği açısından kapsayıcılık girişimine gönderme yaptı. Defilede Alex Consani ve Valentina Sampaio adında iki trans model yer aldı ve cinsiyetin bir modelin 'melek kanadı' takmasına engel olmadığı vaadini yerine getirdi.

Ancak birbirinden sıska modellerin podyumda birbiri ardına gelişini izlerken, yine bana ve benim gibilere benzemeyen çoğu kadının asla elde edemeyeceği (ve etmeyeceği) bir güzellik standardı görünümü izledim.

Gösteri, markanın getireceğine söz verdiği hiçbir yeniliğe tutunmadan, köklerinden yararlanmayı amaçlıyor gibiydi. Belki de moda zaten buydu ve böyle kalmalıydı...