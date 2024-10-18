Biden, İsrail'in İran'a nasıl ve ne zaman karşılık vereceğini anladığını söyledi - Dünya haberleri | Dış Haberler

Biden, İsrail'in İran'a nasıl ve ne zaman karşılık vereceğini anladığını söyledi - Dünya haberleri | Dış Haberler

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ABD Başkanı Joe Biden, daha önce yapılması planlanan ancak ABD'deki Milton Kasırgası nedeniyle ertelenen Almanya gezisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "İsrail'in İran'a yapacağı misillemenin nasıl ve ne zaman olacağına dair herhangi bir bilginiz var mı?" sorusuna Biden, "Evet ve evet." yanıtını verdi.

Biden, gazetecinin "Bize de söyleyebilir misiniz?" sorusunu ise "Hayır ve hayır." diye yanıtladı.

Orta Doğu'daki barış konusunda İsrail ve İran arasındaki çatışmaları bir süreliğine durdurma fırsatı olduğunu savunan Biden, "Bana göre bir fırsat var ve meslektaşlarım, İsrail ve İran ile muhtemelen bir süreliğine çatışmayı sona erdirecek şekilde başa çıkabileceğimiz konusunda hemfikir." dedi

REKLAM Biden, Lübnan'da ateşkes için çalışma olasılığının olduğuna da inandığını ancak bu tür çabaların Gazze'de daha zor olacağını söyledi. İRAN'IN İSRAİL'E FÜZE SALDIRILARI İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.