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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli Eski cumhurbaşkanlarının emekli aylığı mağduriyeti sürecek - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Eski cumhurbaşkanlarının emekli aylığı mağduriyeti sürecek

        Cumhurbaşkanı ödeneği 2025 yılında yüzde 30 oranında artacak. Cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli olan eski cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül'ün emekli aylıkları da aynı oranda artacak. Ancak, bu artışa rağmen Sezer ve Gül'ün emekli aylıkları ocak ayında milletvekili emekli aylıklarının yaklaşık 28 bin lira altında kalacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 19.10.2024 - 10:50 Güncelleme: 19.10.2024 - 10:50
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        Vekillerden daha az aylık alacaklar
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        2025 bütçesinin TBMM’ye sunulmasıyla Cumhurbaşkanı ödeneği ve emekli cumhurbaşkanı aylıklarına yapılacak zam da belli oldu. Bu yıl brüt 183 bin lira olan Cumhurbaşkanı ödeneği gelecek yıl yüzde 30 oranında artarak 238 bin liraya yükselecek.

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        2022 yılına kadar eski cumhurbaşkanı, TBMM başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekillerinin emekli aylıkları Cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli idi. Cumhurbaşkanı ödeneği artışlarının peş peşe memur maaş katsayısının altında kalması nedeniyle emekli milletvekili aylıkları düşük kaldığı gerekçesiyle yasa değişikliğine gidildi.

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        TBMM Başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekillerinin emekli aylıkları Cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli olmaktan çıkartılarak göstergeye bağlandı. Emekli cumhurbaşkanı aylığındaki artışın yüzde 14,5’te kaldığı o tarihte emekli milletvekili aylıkları yüzde 140 oranında arttı. Bu artışa rağmen 2022 yılı temmuz ayında emekli cumhurbaşkanı aylıkları emekli milletvekili aylıklarından 2.400 lira daha yüksekti.

        Ancak, Cumhurbaşkanı ödeneği 2023 yılının ilk yarısında artırılmadı. Cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli emekli aylıklarının düşük kalması üzerine ek bütçeyle artış yapıldı. Buna rağmen 2023’te yıllık ortalama artış yüzde 19,5’te kaldı. 2024 yılında ise yüzde 52 oranında artırıldı.

        Buna karşılık, memur maaş katsayıları 2023’te yüzde 52,75, 2024’te ise yüzde 78 oranında arttı. Emekli cumhurbaşkanı dışında kalanların aylıkları bu oranlara göre artırıldı.

        Bunun sonucunda 2024 yılı ikinci yarısında emekli aylıkları şöyle oldu:

        Cumhurbaşkanı: 76.128 TL

        TBMM Başkanı ve Başbakan: 126.498 TL

        Cumhurbaşkanı yardımcısı, Bakan, Milletvekili: 115.681 TL

        Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekillerinin emekli aylıkları eski Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül’ün emekli aylıklarının 39.553TL aştı. TBMM başkanı ve başbakan emekli aylıkları ise Sezer ve Gül’ün 50.370 TL üzerine çıktı.

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        OCAKTA FARK AZALACAK AMA HALA VEKİLLERİN ALTINDA KALACAKLAR

        Cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli olarak Sezer ve Gül’ün emekli aylıkları ocak ayında yüzde 30 oranında artarak 99.008 TL olacak.

        Yıl sonu enflasyonunun yüzde 42 olması durumunda eski TBMM başkanı ve başbakan emekli aylıkları 138.781 TL’ye yükselecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekili emekli aylıkları ise 126.913 TL’ye çıkacak.

        Sezer ve Gül’ün emekli aylıkları ile TBMM başkanı ve başbakan emekli aylıkları arasındaki fark 39.743 TL, milletvekili emekli aylıkları arasındaki fark da 27.905 TL olacak.

        Diğer taraftan Gül ve Sezer’in emekli aylıkları 2025 yılı boyunca sabit kalacak. Diğer emekli aylıkları ise temmuz ayında memur maaş katsayısına paralel olarak artacak.

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