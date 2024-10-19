Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
- 1
BEKLEDİĞİM ODALARDA
(Nilüfer Açıkalın)
Ödüllü oyuncu ve yazar Nilüfer Açıkalın’ın edebiyatının yirmi beşinci yılında yeni öykü kitabı 'Beklediğim Odalarda' İthaki Yayınları'ndan çıktı. Kırıkları yamayan, sabrı göğüsleyen, kendiyle bir barışık bir küskün, hep ayakta – her an tetikte... Açıkalın; kalemindeki esrikliği, kısa sürede adını ele veren tanıdıklığını ve çeşitlemeli mücadelelerini ustalıkla sunuyor yeni öykülerinde. “Düşme”nin de güzel olabileceğine, başka bir anne-babalığa, merhamete, ağlamaya ve beklemenin tahammül kıran duraklarına uğruyor; odalarda, pazarda, “biri”nin evinde – kendiliğinden ve kendine rağmen.
- 2
ÖLMEK İSTİYORUM AMA TTEOKBOKKİ DE YEMEK İSTİYORUM
(Baek Sehee)
Bir yayınevinin sosyal medya yöneticiliğini başarıyla üstlenen Baek Sehee’nin hayatında her şey yolunda gitmektedir; ta ki depresyon nedeniyle psikiyatristle görüşmeye başlayana dek. Baek, 12 haftalık bir süreçte psikiyatristiyle olan diyaloglarını kaydederek, kendini istismar döngüsüne hapseden geribildirim mekanizmalarını, ani tepkilerini ve zararlı davranışlarını çözmeye başlar. Nova Kitap'tan ve kısmen anı, kısmen kişisel gelişim kitabı olan Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum, depresif ve zor zamanlarda elinizin altında bulundurmanız gereken bir rehber.
- 3
YÜRÜYÜŞ PRATİĞİ
(Dolki Min)
Ayrıntı Yayınları, Koreceden çevrilen ilk kitabını yayımladı: Yürüyüş Pratiği! Dolki Min’in tüm dünyada çok dikkat çeken bilimkurgu ve gerilim romanı Yürüyüş Pratiği, istediği cinsiyete geçme yeteneğine sahip bir uzaylının Dünya’da hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. İnsanlarla beslenen ve onları avlamak için şekil değiştirerek insan formuna giren, avlarını bulmak için çevrimiçi flört uygulamalarını kullanan uzaylının hikâyesi, cinsiyet ve toplumsal normlar üzerine hem derin ve zorlayıcı hem de yer yer komik bir eleştiri sunuyor.
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- 4
BUGÜNÜN NORMALİ, UYUM OLARAK BİREYCİLİK
(Mark G. E. Kelly)
Mark G. E. Kelly'nin modern çağda ortaya çıkan “normal” kavramının nasıl şekillendiğini ve bu kavramın tarihsel dönüşümünü inceldiği Bugünün Normali, Uyum Olarak Bireycilik kitabı raflarda yerini aldı. Bu kitap bu yeni normatif düzenin politika, sağlık ve cinsellik gibi alanlarda nasıl tezahür ettiğini derinlemesine inceliyor. Kendini var etmeye dair normların bu yeni, katı mükemmeliyetçiliği, yaygın bir öfke, kaygı ve tatminsizliğin habercisi olarak karşımıza çıkıyor. Kolektif Kitap'tan çıkan eser okuruna günümüzün normalini sorgulamaya ve anlamaya yarayan entelektüel araçları sunuyor.
- 5
UNUTUŞUN KİTABI
(Oya Baydar)
Oya Baydar, yeni romanı Hatırlamanın ve Unutuşun Kitabı’nda uzun yıllara yayılan karanlık bir hikâyenin peşinden gidiyor ve yüzünü Türkiye’nin çalkantılı dönemlerine çeviriyor. Geçmişte aşk yaşamış ve daha sonra yolları bir hastanede yeniden kesişen bir kadın ve erkeğin hikâyesi üzerinden cinayet, aşiret gelenekleri, siyaset ve Türkiye’nin geçirdiği tarihsel dönüşümleri aktaran yazar, okura güncel bir Türkiye trajedisi sunuyor. Hatırlamanın ve Unutuşun Kitabı, Can Yayınları etiketiyle kitapçılarda.
- 6
ANLAMSIZLIK HİSSİ
(Viktor E. Frankl)
20. yüzyılın en önemli psikoterapistlerinden Viktor E. Frankl’in kaleme aldığı Anlamsızlık Hissi: Psikoterapi ve Felsefeye Bir Meydan Okuma, Mundi etiketiyle okurla buluşuyor. Kendi ekolü “logoterapi”yi geliştiren Frankl, bu eseriyle hepimizi kendi hayatımıza dair bir anlam bulmaya davet ediyor. Tarihe “Freud ve Adler’den sonra Psikoterapinin Üçüncü Viyana Okulu’nu kuran kişi” olarak geçen Viktor E. Frankl hepimizi kendi hayatımıza dair bir anlam bulmaya, yaratmaya davet eden Frankl, bugün de alışıldık yaklaşımları sorgulamak için ilham veriyor.
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- 7
BURJUVAZİ VE ÇIPLAK KOLLULAR
(Daniel Guérin)
Eserlerinde sınıf mücadelelerine odaklanan Daniel Guérin’in, Fransız Devrimi'nin derinlemesine bir analizini sunan kitabı Burjuvazi ve Çıplak Kollular: Fransız Devrimi’nde Toplumsal Mücadeleler 1793-1795, Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı. Guérin, Fransız Devrimi’nin 1793-1795 yılları arasındaki kritik evresine odaklanan tarihsel çalışmasında, burjuvazi ile devrimin en radikal unsurları olan ve “çıplak kollular” diye anılan işçi sınıfı ve yoksul halk arasındaki sınıf çatışmalarını derinlemesine ele alıyor. Bu dönemdeki toplumsal ve politik dinamikleri sınıf mücadelesi ekseninde değerlendiren Guérin, burjuva demokrasisi ile proleter demokrasi arasındaki temel farklılıkları vurgularken Fransız Devrimi tarihine yeni bir bakış açısı getiriyor.
- 8
SAY BAKALIM
(Melvin Burgess)
Melvin Burgess'in mizahi ve düşündürücü hikâyesi Say Bakalım, hem kahkaha dolu hem de şaşırtıcı olay örgüsüyle Mundi Çocuk tarafından okurlarla buluşturuldu. Bu mizah dolu hikâyede Brandon her işte ne kadar iyi olduğunu söylemekten asla geri durmuyor! Ama bir gün, 10 milyona kadar sayması için meydan okunduğunda işin rengi değişiyor. Brandon saymaya başlıyor: Bir, iki, üç... Kısa bir süre sonra tuhaf şeyler olmaya başlıyor ve sayılar her şeyi ele geçiriyor. Brandon’ın hayatı tamamen değişiyor… Chris Mould tarafından resimlenen kitap, 8 ve üzeri yaş grubundaki çocuklar için uygun.