Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu KAR GELDİ | hava durumu İstanbul | hava durumu son dakika | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kritik uyarı! 4 bölgede sağanak! 3 bölgede kar var!

        Yurt genelinde düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte bugün Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiği bildirildi. Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak tahmin edildiği belirtildi. İllerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 07:01 Güncelleme: 19.10.2024 - 07:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kar var!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. İç Ege ve İç Anadolu'da don hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısında da bulunuldu.

        REKLAM

        HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 14, Parçalı bulutlu

        İSTANBUL: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        İZMİR: 23, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        BURSA: 18, Parçalı ve çok bulutlu

        EDİRNE: 18, Parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ: Kıyı kesimleri sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        REKLAM

        A.KARAHİSAR: 13, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 21, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 24, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 25, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 27, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 24, Parçalı ve az bulutlu

        MERSİN: 23, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 13, Parçalı bulutlu

        KONYA: 16, Parçalı bulutlu

        NEVŞEHİR: 10, Parçalı bulutlu

        BOLU: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        SİNOP: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        AMASYA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

        REKLAM

        SAMSUN: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        TRABZON: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        ARTVİN: 12, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ERZURUM: 7, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur, yüksekleri karla karışık yağmurlu

        KARS: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        MALATYA: 16, Parçalı bulutlu

        VAN: 16, Parçalı bulutlu

        DİYARBAKIR: 18, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 19, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 18, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 19, Parçalı ve az bulutlu

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu istanbul
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beraat kararı bozuldu, ağırlaştırılmış müebbet verildi
        Beraat kararı bozuldu, ağırlaştırılmış müebbet verildi
        Biden, İsrail'in İran'a nasıl ve ne zaman karşılık vereceğini anladığını söyledi
        Biden, İsrail'in İran'a nasıl ve ne zaman karşılık vereceğini anladığını söyledi
        Bakan Fidan Hamas üyeleriyle buluştu
        Bakan Fidan Hamas üyeleriyle buluştu
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar!
        Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar!
        Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Sinvar'ın ölümü İsrail'e karşı direnişi akamete uğratmayacak
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Sinvar'ın ölümü İsrail'e karşı direnişi akamete uğratmayacak
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
        Barış Boyun ve Daltonlar'a operasyon
        Barış Boyun ve Daltonlar'a operasyon
        Ada'da Kerem ve Orkun yarışı!
        Ada'da Kerem ve Orkun yarışı!
        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa