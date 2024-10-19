Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. İç Ege ve İç Anadolu'da don hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısında da bulunuldu.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 14, Parçalı bulutlu

İSTANBUL: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR: 23, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BURSA: 18, Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE: 18, Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ: Kıyı kesimleri sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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A.KARAHİSAR: 13, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 21, Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA: 24, Parçalı ve az bulutlu

ADANA: 25, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 27, Parçalı ve az bulutlu

HATAY: 24, Parçalı ve az bulutlu

MERSİN: 23, Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: 13, Parçalı bulutlu

KONYA: 16, Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR: 10, Parçalı bulutlu

BOLU: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

SİNOP: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

AMASYA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

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SAMSUN: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

TRABZON: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ARTVİN: 12, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM: 7, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA: 16, Parçalı bulutlu

VAN: 16, Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR: 18, Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP: 19, Parçalı ve az bulutlu

SİİRT: 18, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 19, Parçalı ve az bulutlu