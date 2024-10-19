Yapılan araştırmalara göre;

Gülme; beyinde bir dizi kimyasal değişikliğe neden oluyor.

Bu değişiklikler; salınan Endorfin ve Serotonin seviyelerinin artmasıyla ilgili.

Endorfinler, vücudun doğal ağrı kesici maddesi olmasının yanı sıra beyindeki Opioid reseptörlerini etkileyerek mutluluk ve zevk hissi yaratıyor.

Serotonin ise ruh haline etki ederek, yaraların iyileşme sürecine, kemik sağlığına, sindirim sistemine destek oluyor.

SHOW TV 'de ekranlara gelen, yapımını BKM 'nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Güldür Güldür Show' , yayınlandığı ilk günden itibaren; salonda seyredenlerin, TV'de izleyenlerin Endorfin ve Serotonin seviyelerini bir hayli artıran bir program olma özelliğine sahip.

Bu tüketim çağında tüketilmeyenlerin de olabileceğinin örneklerinden biri; 'Güldür Güldür Show' ...

Bu durum, ne yazık ki arkadaşlık ilişkilerinden TV - sinema yapımlarına kadar yaşamımızın her alanına hâkim durumda.

Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki tüketmeden duramıyoruz.

En önemli bir diğer özellikleriyse; değerlerimizin ne ölçüde değerli olduğunun altını çizmesi...

Rol alan oyuncuların samimi olması, şöhretin pençesine düşüp de, kendisini izleyenlerden üstün görmemesi de defalarca izlenen yapımların ortak özelliklerinden biri.

Kişiler, o yapımları; anne - baba, dede - ninesiyle birlikte izledi. Hangi statüde olursa olsun, o kişiler; sonraki dönemlerde o yapımları; çocukları ve torunlarıyla izledi / izliyor.

Daha doğrusu; bir filmi belki de onlarca kez izleyip keyif almak normal mi?

Egoların devreye girmesiyle; 'Afişte önce kimin adı yazılacak?, 'Kimin fotoğrafı daha büyük olacak?', 'Kimin rolü daha fazla olacak?', 'Kimin rolü daha etkili olacak?' gibi birçok konuda anlaşmazlık yaşanacağı / yaşandığı için başrol oyuncusu kalabalık yapımlara pek nadiren rastlarız.

Hollywood yapımlarında görsek de bu durum Türkiye'de pek görülmez.

Yazarlarının ve oyuncularının kabiliyeti ve mesleklerine olan sevgileri, duydukları saygı. Ki bu durum kamera arkasında olanlar için de geçerli...

Skeçlerin her yaş grubuna, sosyal statüsü ne olursa olsun toplumun her kesimine hitap edebilmesi.

Bütün bunların ışığında, 12'nci sezonu, bugün; saat 20.00'de 380'inci bölümle başlayacak olan ‘Güldür Güldür Show’ da tüketilmeyen, eskimeyen, demode olamayan ender yapımlardan biri. Bunun ana nedenlerini özetlemek gerekirse;

Oyuncular için her işleri mutlaka özeldir ama 'Güldür Güldür Show' un kariyerlerinde ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğunu düşünmek hiç de yanlış olmaz.

Geçtiğimiz hafta kulisinde ziyaret ettiğim yeni sezon öncesinde 'Güldür Güldür Show' un proje tasarımcısı ve uygulayıcı yapımcısı Elif Yakarçelik , yönetmeni Meltem Bozoflu ve oyuncuların neler hissettiğini görmem mümkün oldu.

Yine geçtiğimiz hafta her kesimden, her yaş grubundan kişinin bulunduğu Beyoğlu'nda yaptığım ankette, dile getirilen görüşler; 'Güldür Güldür Show' un neden tüketilen bir yapım olmadığını, neden eskimediğini, neden demode olmadığını, eski bölümlerin neden defalarca izlendiğini, kısacası; gösterilen ilginin nedenini gözler önüne seriyor.

• Hale Miroğlu (35 Yaşında / Ev Hanımı)

‘Güldür Güldür Show’u izlemeye başladığımda genç bir kadındım. Şimdi evli ve 2 çocuk annesiyim. Hayatımda birçok köklü değişim oldu ama benim ‘Güldür Güldür Show’a olan ilgim hiç değişmedi. Nedenini soruyorsunuz ama buna verebilecek net bir cevabım yok. Seviyorum işte…

• Rüzgar Aykanat (10 Yaşında / Öğrenci)

Annem ve babam hep izliyor. Annemle babamın çok güldüklerini görünce ben de izlemeye başladım.

• Yonca Akkaya (44 Yaşında / Bankacı)

Gerçeği söylemek gerekirse ‘Güldür Güldür Show’u başından beri izlemedim. Sanıyorum 6’ncı sezondan sonra izlemeye başladım. Molalarda iş yerindeki arkadaşlarımın tavsiyesiyle izlemeye başladım. Beğendikleri skeçleri kendi aralarında canlandırdıkça beni de içine çekti.

• Hilmi Karatepe (80 Yaşında / Emekli)

Ben çok az televizyon izlerim. Çünkü izledikçe geriliyorum. ‘Güldür Güldür Show’ beni rahatlatıyor. Hafta sonları kızımda kalıyorum. Kızım, damadım ve torunlarımla birlikte izliyorum. Eski bölümleri de izliyorum.

• Meltem Taşar (51 Yaşında / İş Kadını)

Bu kaos ortamında izlenecek en güzel program. Hafta boyunca canımız o kadar çok şeye sıkılıyor ki… İş stresi bir yandan, dünyanın hali bir yandan… ‘Güldür Güldür Show’, benim için tam bir gerginlik atma aracı.

• Tahsin Eroğlu (39 Yaşında / Memur)

Bizim bir arkadaş grubumuz var. En büyük keyfimiz hafta sonları halı sahada maç yapmak. Maçları eskiden cumartesi günleri yapardık. ‘Güldür Güldür Show’dan dolayı maç günümüzü değiştirdik. Üretenlerin ellerine sağlık ama bir eleştirim var. Tatillerinin süresini çok uzatıyorlar.

• Ayşe Öztürk (18 Yaşında / Öğrenci)

Babaannem, yayın günü herkesi susturur, pür dikkat ‘Güldür Güldür Show’u izler. Ben ilk ne zaman izlemeye başladığımı hatırlamıyorum ama sanıyorum kendimi bildim bileli izliyorum. Herkes çok iyi. Çağlar Çorumlu’yu da istiyoruz.

• Tuncay Kandemir (48 Yaşında / İşçi)

Ben torna işçisiyim. Haftanın 6 günü çalışıyorum. İki büyük keyfim var. Biri; Galata Köprüsü'nde balık tutmak, diğeri; ‘Güldür Güldür Show’ izlemek.

• Arzu Erdem (63 Yaşında / Serbest Meslek)

‘Güldür Güldür Show’u seviyorum. Çünkü bizim hayatımızdan komik olayları işliyor. Bazen de traji - komik olayları. Skeçlerin bazılarında kendimi gördüm.

• Yaşar Kaya (74 Yaşında / Emekli)

Benim yaşımdakiler zor beğenen insanlardır. Bu da yaşamış - görmüş olmamdan dolayı doğaldır. İyiyi de çok gördük, kötüyü de... Neyin iyi, neyin kötü olduğunu bu yaşta iyi biliriz. Benim için önemli olan samimiyet. Gerçi herkes için öyle olmalı. Her skece çok gülmüyorum. Bazılarında gülmekten şakaklarım ağrıyor, bazılarında gülümsüyorum ama biliyorum ki samimiyet çok yüksek.

• Elmas Uzelli (55 Yaşında / Öğretim Görevlisi)

‘Güldür Güldür Show’u izleme alışkanlığını kızım aşıladı. O zamanlar 16 – 17 yaşında olan kızım üniversite sınavına hazırlandığı için zamanının çoğunu ders çalışarak geçiriyordu. ‘Güldür Güldür Show’a zaman ayırması dikkatimi çekince ben de izlemeye başladım.

• Ferit Uyanık (15 Yaşında / Öğrenci)

Cumartesi günleri, bizim aile için ‘Güldür Güldür Show’ günüdür. Gülüyoruz, eğleniyoruz.