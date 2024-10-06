SHOW TV'nin dizileri Türkiye'nin panoraması

Hollywood'un ABD'nin tanıtımına ve ekonomisine olan katkısı malum..

Büyük stüdyo filmleri, küçük bütçeli filmler ve bağımsız filmler olmak üzere yılda; ortalama 600 - 800 arasında film üretiliyor.

Çoğu büyük bütçeli olmak üzere yaklaşık 200 film, tüm dünyada gösterime giriyor.

Yaklaşık 10 tanesi, milyar dolarlık hasılat elde ediyor.

Yaklaşık 50 tanesinin hasılatı 100 milyon dolar ila 500 milyon dolar arasında değişiyor.

Küresel boyutta sinemalarda gösterime giremeyen filmler, dijital platformlarda ve 150'den fazla ülkenin televizyon kanallarında yayınlanıyor.

Sinema filmleri gibi TV dizilerinin de ekonomiden, tanıtıma kadar ABD'ye önemli bir katkısı bulunuyor.

ABD, sinema filmlerinin yanı sıra TV dizilerinde de küresel bir güç...

Hal böyle olunca da filmler, ülkenin ekonomisine ve tanıtımına katkı sağlıyor.

'Inside Out 2', bu yılın milyar dolar hasılata ulaşan Hollywood yapımı filmlerden biri. Filmin küresel hasılatı; 1 milyar 700 milyon doları geçti.

Radyo yayınından itibaren 72, TV yayınından itibaren 57 yıllık yayın hayatı olan dizinin bölüm sayısı; 18.262...

'Game of Thrones', yayınlandığı 2011 - 2019 arasında dünyanın en çok izlenen dizisi olurken ilk bölümünden itibaren TV kanalının gelirini 5 katına çıkardı.

Yayınlanan ilk Türk dizisi, Anadolu'dan Ankara'ya göç eden 'Nuri Kantar' ve ailesinin büyük şehrin kurallarına ayak uydururken, kendi geleneklerinden uzak kalmama çabasını hikâye edinen, 1974'te TRT'de yayınlanmaya başlanan 'Kaynanalar' ...

Ayrıca; yurt dışından birçok dizinin setine turlar düzenlendiğine şahit olduk - oluyoruz.

Zaman zaman yapılan anketlerde; yabancı turistlerin Türkiye'de tatil yapma kararında izledikleri Türk dizilerinin etkisi olduğu sonucu ortaya çıktı.

Türkiye, sinema konusunda olamasa da dizi konusunda ekonomiden, tanıtıma kadar birçok yönden muazzam bir güç haline geldi.

14 sezonda 314 bölüm yayınlanan 'Kaynanalar'ı Tekin Akmansoy ile kızı Arzu Akmansoy yönetirken, başrolleri; Tekin Akmansoy, Leman Çıdamlı, Defne Yalnız, Sevda Aydan, Ege Aydan, Münir Caner, Sermin Hürmeriç ve Sezai Aydın paylaştı.

• Türkiye, dizi ihracatında ilk 3 sırayı ABD ve İngiltere ile paylaşıyor.

Hizmet ihracatçıları Birliği (HİB) Eğlence ve Kültür Hizmetleri Komitesi Başkanı olan yapımcı Fatih Aksoy, birkaç ay önce yaptığı açıklamada, Türk dizilerinin her yıl yaklaşık 170 ülkeye ihraç edildiğini dile getirdi. Aksoy, Türk dizilerinin ihracat başarısının temelinde aile ortamında seyredilebilir olması olduğunun altını çizerken; "Türk dizileri, girdiği ülkeyi mutlaka fethediyor" dedi.

21 Ekim'den itibaren yayınlanmaya başlayacak olan 'Kalpazan' da hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla pazartesi günlerinin hâkimi olmaya aday.

Dizi konusunda Türk televizyonlarının amiral gemisi olan SHOW TV 'de yayınlanan; 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var mısın?' , 'Sandık Kokusu' , 'Siyah Kalp' , 'Kızılcık Şerbeti' ve 'Deha' , her bölümüyle izleyicilerden büyük ilgi görüyor. İzlenme payında; yayınlandıkları günlerin birincisi çıkıyor.

'Kızılcık Şerbeti'

Dizi izlemeyi ne kadar sevdiğimiz, engin bir dizi kültürüne sahip olduğumuzun en iyi göstergelerinden biri, SHOW TV'de yayınlanan diziler...

Öyle ki; SHOW TV'de yayınlanan dizileri izlerken yaşanan keyfi paylaşmak için komşular, arkadaşlar veya akrabaların bir araya geldiği 'Dizi günleri' düzenleniyor.

Öyle ki; yayınlandıkları günler, sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminin zirvesinde yer alıyorlar.

Öyle ki; yayınlandıkları günün ertesi günü sohbetlerin baş konularından biri oluyorlar.