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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da yaşandı: Çocuğunu görmeye gelen anne kurşunlara hedef oldu! - Gündem haberleri | Son dakika haberleri

        İstanbul'da çocuğunu görmeye gelen anne kurşunlara hedef oldu

        Eşinden boşandıktan sonra Bursa'ya yerleşen Kübra Güler, çocuğunu görmek için geldiği İstanbul'da eski kayınpederi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Eski kayınpeder gözaltına alındı

        Giriş: 05.10.2024 - 23:00 Güncelleme: 05.10.2024 - 23:33
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        Çocuğunu görmeye gelen anne öldürüldü
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        Tüyler ürpertici olay İstanbul Eyüpsultan'da akşam saatlerinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, eşinden boşandıktan sonra Bursa'ya yerleşen Kübra Güler, bugün çocuğunu görmek için İstanbul'a geldi. Eski kayınpederinin evine giden Güler'le boşandığı eşinin yakınları arasında iddialara göre tartışma çıktı.

        ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE CAN VERDİ

        Yaşanan bu tartışma üzerine eski kayınpeder Mehmet F., eski gelinine kurşun yağdırdı. Kanlar içerisinde kalan Kübra Güler çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mehmet F.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediliyor.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

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        #Kübra Güler
        #Eyüpsultan
        #haberler
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