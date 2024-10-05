Son dakika haberi İran'dan İsrail'e: Karşılık veririz

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İran ile İsrail arasındaki gerilimi artmaya devam ediyor. 1 Ekim’de füze saldırısı düzenleyen İran, İsrail’in vereceği herhangi bir yanıta “daha da güçlü” misilleme yapacağını duyurdu.

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye’nin başkenti Şam’da yaptığı açıklamada, İsrail’in muhtemel saldırısına verilecek yanıtın “net” olduğunu söyledi. Arakçi, “Her eyleme, İran’dan orantılı, benzer ve hatta daha güçlü bir yanıt gelecek” dedi.