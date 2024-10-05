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İstanbul Şişli-Nişantaşı semtinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Şişli Vali Konağı Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

Olay bugün Şişli Vali Konağı Caddesi'nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, A.E.Ö. adlı kişi daha önceden husumetli olduğu F.Ü. ile karşılaştı. İkili arasında önce tartışma yaşandı.

5 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın büyümesi sonucu silahlı kavgaya dönüştü. Silahını çeken A.E.Ö., F.Ü.’ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu F.Ü. ile çevrede bulunan 4 vatandaş yaralandı. O sırada olay bölgesine yakın olan polis ekipleri hızla olay yerine geçti.

REKLAM O ANLAR KAMERADA Olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahı kullanan A.E.Ö.”ye müdahale etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefona kaydedildi. Şüpheli A.E.Ö., olay yerinde ruhsatsız silahla yakalandı. Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI Yaşanan olay üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından bu olayla ilgili ‘ Gerği yapıldı’ diye açıklama geçti. İşte o açıklama… Yapılan araştırmalarda, olay yerinde A.E.Ö. isimli şüpheli şahsın daha önceden husumetli olduğu F.Ü. isimli şahısla karşılaştığı, yaşanan tartışmanın büyümesi ile A.E.Ö. isimli şüpheli şahsın F.Ü.’ye karşı ateş ettiği, F.Ü. ile birlikte o sırada olayla ilgisi olmayan çevredeki diğer şahısların da yaralandığı tespit edildi. Şüpheli şahıs olay yerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.Yapılan çalışmalarda; yaralanan 5 şahsın hastaneye kaldırıldığı anlaşıldı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir