Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı kazanma ihtimali en yüksek takımları açıkladı. Yapılan sıralamada kupayı kazanma olasılığı en yüksek Türk kulübü de belli oldu.

İşte o sıralama ve takımların kupayı kazanma ihtimalleri: