UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
Football Meets Data'nın hazırladığı verilerle UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali en yüksek takımlar sıralandı. İşte temsilcilerimizin şampiyonluk ihtimalleri...
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Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı kazanma ihtimali en yüksek takımları açıkladı. Yapılan sıralamada kupayı kazanma olasılığı en yüksek Türk kulübü de belli oldu.
İşte o sıralama ve takımların kupayı kazanma ihtimalleri:
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1- Tottenham Hotspur - %13
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2- Lazio - %12
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3- Athletic - %9
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4- Lyon - %7
- 6
4- Manchester United - %7
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5- Slavia Prag - %6
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5- Porto - %6
- 9
6- Eintracht Frankfurt - %5
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6- Roma - %5
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7- Galatasaray %4
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8- Fenerbahçe - %3
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14- Beşiktaş - %0.1