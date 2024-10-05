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        Haberler Dünya İran’ın İsrail’e yönelik istihbarat operasyonları: Hedefler belirlendi, yeni stratejiler geliştirildi | Dış Haberler

        İran’ın İsrail’e yönelik istihbarat operasyonları: Hedefler belirlendi, yeni stratejiler geliştirildi

        İsrail ile İran arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken, İran'ın İsrail'e yönelik geniş çaplı istihbarat faaliyetlerini tamamladığı ortaya çıktı. Diplomasi ve güvenlik kaynaklarına göre, İran'ın en üst düzey karar alıcılarının yer aldığı güvenlik ve istihbarat bürokrasisinin, İsrail'in hassas ekonomik ve stratejik noktalarına yönelik kapsamlı bir hedef listesi hazırladığı belirtiliyor. İsrail'in İran'a karşı olası bir misillemesi durumunda, İran'ın İsrail topraklarındaki kritik ekonomik ve enerji merkezlerini vurmayı planladığı yönünde güçlü istihbarat bulguları mevcut.

        Giriş: 05.10.2024 - 14:09 Güncelleme: 05.10.2024 - 14:09
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        İran İsrail'e yönelik hedefleri belirledi
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        İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından İsrail’e yönelik önemli mesajlar vermeden önce güvenlik ve istihbarat bürokratlarıyla bir araya geldi.

        Bu kritik toplantıda, İsrail’in savunma durumundan aktif saldırı pozisyonuna geçmesi halinde, hangi hedeflerin vurulacağına dair yeni planlar masaya yatırıldı. Bu toplantının ardından, İsrail’deki hassas ekonomik ve stratejik hedeflerin Hamaney’e sunulduğu öğrenildi.

        İsrail’in hassas ekonomik merkezleri

        İran’ın istihbarat operasyonları, İsrail’in hassas ekonomik merkezlerine odaklanmış durumda. İsrail, coğrafi olarak küçük bir alana sahip olmasına rağmen, kritik enerji, ticaret ve altyapı noktalarına ev sahipliği yapıyor. Bu durum, İsrail’i olası saldırılara karşı savunmasız hale getirirken, ekonomik ve askeri faaliyetlerinin büyük bir kısmı birkaç stratejik bölgeye bağımlı kalıyor.

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        İsrail’in hassas ekonomik merkezlerini gösteren bir harita, İran’ın hedef alabileceği 15 kritik noktayı gözler önüne seriyor. Bu haritada farklı renkler kullanılarak enerji santralleri, doğal gaz sahaları, petrol rafinerileri, limanlar ve petrol terminalleri ile doğal gaz platformları belirtilmiş. İsrail’in bu merkezlere yapılan olası saldırılardan ciddi anlamda zarar görebileceği vurgulanıyor.

        Hedefteki kritik merkezler ve renklerin anlamı:

        • Kırmızı: Enerji santralleri
        • Turuncu: Doğal gaz sahaları
        • Yeşil: Petrol rafinerileri
        • Mavi: Limanlar ve petrol terminalleri
        • Sarı: Doğal gaz platformları

        Gösterilen 15 önemli hedef:

        • Kariş Gaz Sahası (Turuncu): İsrail’in Akdeniz’deki en önemli doğal gaz rezervlerinden biri.
        • Tamar Gaz Sahası (Turuncu): İsrail’in enerji arzını büyük ölçüde karşılayan diğer bir gaz sahası.
        • Leviathan Gaz Sahası (Turuncu): İsrail’in enerji ihracatında stratejik rol oynayan bu sahaya yönelik saldırı, ciddi ekonomik sonuçlar doğurabilir.
        • Hayfa Rafinerisi (Yeşil): İsrail’in en büyük rafinerisi olup enerji üretiminde kritik öneme sahiptir.
        • Aşdod Rafinerisi (Yeşil): Ülkenin petrol işleme kapasitesini temsil eden bir diğer stratejik tesis.
        • Ruten Rabin Enerji Santrali (Kırmızı): İsrail’in elektrik üretiminde önemli bir merkezdir.
        • Eşkol Enerji Santrali (Kırmızı): İsrail’in elektrik altyapısında hayati öneme sahiptir.
        • Aşkelon Rafinerisi ve Enerji Santrali (Kırmızı ve Yeşil): Çift fonksiyonlu bir tesis olup hem rafineri hem enerji üretim merkezi olarak hizmet verir.
        • Neviot Gaz Sahası (Turuncu): Akdeniz’deki diğer önemli bir gaz rezerv alanı.
        • Sde Dov Enerji Santrali (Kırmızı): İsrail’in enerji üretiminde yer alan diğer bir santral.
        • Hofa Enerji Santrali (Kırmızı): İsrail’in enerji ihtiyacını karşılayan önemli bir başka santral.
        • Zeytin Enerji Santrali (Kırmızı): Yine enerji üretiminde kilit noktalardan biri.
        • Negev Enerji Santrali (Kırmızı): Güney İsrail’de bulunan bu tesis, enerji güvenliği açısından stratejik öneme sahip.
        • Aşdod Terminali (Mavi): İsrail’in en önemli limanlarından biri olup, enerji ve ticaret akışı için kritik öneme sahiptir.
        • Eilat Petrol Terminali (Mavi): Kızıldeniz üzerinden petrol taşımacılığının yapıldığı önemli bir ticaret noktası.

        Saldırı tehditlerine karşı savunmasız noktalar

        Haritada yer alan kritik merkezler arasında Kariş Gaz Sahası, Tamar Gaz Sahası, Leviathan Gaz Sahası ve Hayfa Rafinerisi gibi stratejik noktalar öne çıkıyor.

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        Bu bölgeler İsrail’in enerji üretiminde ve ticaret ağında hayati bir öneme sahip. Örneğin, Ruten Rabin Enerji Santrali ve Aşdod Rafinerisi, İsrail’in enerji arzının büyük bir kısmını sağlıyor ve bu tesislere yönelik olası bir saldırı, ülkede geniş çaplı bir enerji krizi yaratabilir. Ayrıca, Aşkelon Rafinerisi ve Eşkol Enerji Santrali gibi kritik merkezler de İsrail’in savunma sistemleri için stratejik öneme sahip.

        İran’ın hedef listesinde ayrıca Hayfa Limanı ve Aşdod Terminali gibi önemli ticaret merkezleri de yer alıyor. Bu limanlar, İsrail’in dış ticaretinin büyük bir kısmını gerçekleştirdiği yerler olup, küresel tedarik zincirleri açısından da kritik bir rol oynuyor. Dolayısıyla, bu bölgelere yönelik olası bir saldırı, sadece İsrail ekonomisini değil, küresel ticareti de olumsuz etkileyebilir.

        Aktif saldırıya hazırlık

        İran’ın bu istihbarat faaliyetleri, İsrail ile yaşanan gerilimin bir üst seviyeye taşındığını gösteriyor. Geçmişte İran’ın askeri ve siyasi liderleri genellikle savunma pozisyonunda kalmış olsa da, son gelişmeler İran’ın daha agresif bir duruş sergileyeceğine işaret ediyor. Hamaney’in güvenlik bürokrasisi ile yaptığı bu toplantı, İsrail’e karşı aktif bir saldırı pozisyonuna geçileceğini ve bu saldırıların büyük ölçüde ekonomik merkezlere odaklanacağını ortaya koyuyor.

        İsrail’in bu tür bir saldırıya karşı nasıl bir strateji geliştireceği ise belirsizliğini koruyor. Ancak İsrail’in sınırlı coğrafi alanı ve enerji bağımlılığı, ülkeyi savunmasız bir hedef haline getiriyor. Özellikle İran’ın hassas ekonomik merkezlere yönelik planladığı saldırıların, İsrail’in enerji arzı, ticaret ve ekonomik istikrarı üzerinde büyük bir tehdit oluşturduğu görülüyor.

        İran ile İsrail arasındaki gerilim her geçen gün artarken, İran’ın İsrail’e yönelik kapsamlı istihbarat operasyonları ve hedef belirleme süreci, bölgedeki stratejik dengelerin ne denli hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. İsrail’in coğrafi dezavantajları, İran’ın olası saldırılarını daha da etkili kılabilir. İran’ın Hamaney önderliğinde aldığı bu yeni stratejik kararlar, iki ülke arasındaki gerginliği daha da tırmandıracak ve bölgedeki güvenlik dinamiklerini değiştirecek gibi görünüyor.

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