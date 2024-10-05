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        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta yaşandı: Bir kadın pompalı tüfekle hastaneyi bastı! - En son haberler

        Kahramanmaraş’ta bir kadın pompalı tüfekle Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ni bastı

        Kahramanmaraş'ta hareketli dakikalar! Kimliği açıklanmayan bir kadın pompalı tüfekle Onikişubat Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ni bastı. Bir müddet bağırdıktan sonra hastane çalışanlarını rehin alan kadın, etrafa tehditler savurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, pompalı tüfekli kadını kısa sürede elindeki tüfeğiyle beraber yakaladı. Saldırganın emniyetteki ifadesinde ailevi sorunlar yaşadığını anlattığı öğrenildi. İntiharı düşündüğünü söyleyen B.G.'nin "Silahla hastane basınca güvenlik beni vurur, ölürüm diye düşündüm" dediği öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 21:05 Güncelleme: 05.10.2024 - 22:54
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        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
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        Sırrıberk Arslan'ın haberine göre Onikişubat ilçesinde yer alan Kadın Doğum ve Çocuk Hastane sine gelen ismi açıklanmayan bir kadın, elindeki pompalı tüfek le korku da olanların yaşanmasına neden oldu. Hastane personelin ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli kadın kısa sürede etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan kadın sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili geniş yaptığı soruşturma başlatıldı.

        SALIRGANIN İLK İFADESİ: GÜVENLİK BENİ VURUR DİYE DÜŞÜNDÜM...

        44 yaşındaki kadın saldırgan B.G.'nin emniyetteki ifadesinde ailevi sorunlar yaşadığını anlattığı öğrenildi. İntiharı düşündüğünü söyleyen B.G.'nin "Silahla hastane basınca güvenlik beni vurur, ölürüm diye düşündüm" dediği öğrenildi.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #KAHRAMANMARAŞ
        #pompalı tüfek
        #haberler
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