Kahramanmaraş'ta yaşandı: Bir kadın pompalı tüfekle hastaneyi bastı! - En son haberler

Kahramanmaraş'ta yaşandı: Bir kadın pompalı tüfekle hastaneyi bastı! - En son haberler

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Sırrıberk Arslan'ın haberine göre Onikişubat ilçesinde yer alan Kadın Doğum ve Çocuk Hastane sine gelen ismi açıklanmayan bir kadın, elindeki pompalı tüfek le korku da olanların yaşanmasına neden oldu. Hastane personelin ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli kadın kısa sürede etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan kadın sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili geniş yaptığı soruşturma başlatıldı.

SALIRGANIN İLK İFADESİ: GÜVENLİK BENİ VURUR DİYE DÜŞÜNDÜM...

44 yaşındaki kadın saldırgan B.G.'nin emniyetteki ifadesinde ailevi sorunlar yaşadığını anlattığı öğrenildi. İntiharı düşündüğünü söyleyen B.G.'nin "Silahla hastane basınca güvenlik beni vurur, ölürüm diye düşündüm" dediği öğrenildi.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir