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        Haberler Gündem 3. Sayfa Semih Çelik'in katliam videosu | Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş! | Son dakika haberleri

        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş! İkbal için video çekmiş!

        İstanbul'da yarım saat arayla iki genç kızı katleden 19 yaşındaki Semih Çelik ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Caninin, başını kesip, vücudunu parçalara ayırdığı İkbal Uzuner'e geçen yıl bir video çektiği öğrenildi. Videoda Çelik'in, "İkbal seninle özel olarak vedalaşmak istedim. Sonunda ölüyorum. Benim yüzümden yaşamış oldukların için özür dilerim. Beni gördüğün gün seni öldürmeye gelmiştim, bu hayattan giderken can almak istiyorum ve bu insanın sen olması daha değerliydi benim için" dediği görüldü

        Giriş: 05.10.2024 - 15:33 Güncelleme: 05.10.2024 - 17:35
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        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
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        Türkiye dün, İstanbul’da işlenen bir vahşete tanıklık etti. Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Edirnekapı surlarında, olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi.

        YARIM SAATTE İKİ CİNAYET

        Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik (19), öldürdüğü İkbal Uzuner'in (19) başını kesip surlardan aşağı attı. Katil zanlısının bu vahşetten yarım saat önce de Eyüpsultan’da 19 yaşındaki Ayşenur Halil’i katlettiği ortaya çıktı.

        BİR YIL ÖNCE VİDEO ÇEKMİŞ

        Mesleği kasaplık olan Semih Çelik ile önemli bir gelişme daha yaşandı. Ekol TV, Çelik'in olaydan bir yıl önce vahşice katlettiği İkbal Uzuner için çektiği videoyu yayınladı.

        "GİDERKEN CAN ALMAK İSTİYORUM"

        İşte kan donduran videoda, son bir yıl içinde 5 kez psikolojik tedavi görmek için hastaneye gittiği babası tarafından açıklanan caninin, katliamın işaretini verdiği o sözler:

        "SENDEN ÇOK ÖZÜR DİLERİM"

        "İkbal seninle özel olarak vedalaşmak istedim. Sonunda ölüyorum. Benim yüzümden yaşamış oldukların için özür dilerim. Bunlar için senden çok özür diliyorum. Ama benim için güzeldi her şey. Bundan sonra korkmana endişe etmene gerek kalmayacak.

        "SENİ ÖLDÜRMEYE GELMİŞTİM"

        Tamamen kapanıyor bu konu. Umarım normal bir yaşam yaşayıp güzel ölürsün. Ama sana söylemem gereken bir şey var. Dün beni gördüğün gün, seni öldürmeye gelmiştim. Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum. Bu insanın sen olmasını istiyorum. Bu insanın sen olması daha değerliydi. Kalbini çıkartmak, gözlerini.. Biliyorsun zaten onları.

        Bekledim apartmanın altında seni bekledim. Takip ettim saatlerce. Normal bir gün olsaydı ölmüş olacaktın. Tanrı o kadar yardım etti ki.

        İyi ki olmadı böyle bir şey ve vazgeçtim. Seni öldürürsem diğer tarafta peşimi bırakmayacaksın. Diğer tarafta canlı bir insan olarak peşimi bırakmayacaksın. O yüzden tek başıma gideceğim. Kimseyi öldürmeden."

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        KATİLİN EVİNDEN ÇIKANLAR

        2 genç kızı katleden katil zanlısı Semih Çelik’in evinde yapılan incelemenin detayları da ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde defter üzerine kara kalem çizilmiş, kafası ile vücudu birbirinden ayrılmış ve vücudu parçalanmış şekilde bir kadın resmi bulunmuştu.

        İncelemelerde çeşitli şekilde bulunan başka figürlerinde fotoğrafları çekildi. Çizilmiş melek figürleri yanı sıra dikkat çeken bir bıçakta sulu boya ile çizilmiş bir tasvirin önünde yer alıyor.

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        #Semih Çelik
        #Son dakika haberler
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