Türkiye dün, İstanbul’da işlenen bir vahşete tanıklık etti. Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Edirnekapı surlarında, olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi.

Mesleği kasaplık olan Semih Çelik ile önemli bir gelişme daha yaşandı. Ekol TV, Çelik'in olaydan bir yıl önce vahşice katlettiği İkbal Uzuner için çektiği videoyu yayınladı.

İşte kan donduran videoda, son bir yıl içinde 5 kez psikolojik tedavi görmek için hastaneye gittiği babası tarafından açıklanan caninin, katliamın işaretini verdiği o sözler:

"İkbal seninle özel olarak vedalaşmak istedim. Sonunda ölüyorum. Benim yüzümden yaşamış oldukların için özür dilerim. Bunlar için senden çok özür diliyorum. Ama benim için güzeldi her şey. Bundan sonra korkmana endişe etmene gerek kalmayacak.

"SENİ ÖLDÜRMEYE GELMİŞTİM"

Tamamen kapanıyor bu konu. Umarım normal bir yaşam yaşayıp güzel ölürsün. Ama sana söylemem gereken bir şey var. Dün beni gördüğün gün, seni öldürmeye gelmiştim. Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum. Bu insanın sen olmasını istiyorum. Bu insanın sen olması daha değerliydi. Kalbini çıkartmak, gözlerini.. Biliyorsun zaten onları.

Bekledim apartmanın altında seni bekledim. Takip ettim saatlerce. Normal bir gün olsaydı ölmüş olacaktın. Tanrı o kadar yardım etti ki.

İyi ki olmadı böyle bir şey ve vazgeçtim. Seni öldürürsem diğer tarafta peşimi bırakmayacaksın. Diğer tarafta canlı bir insan olarak peşimi bırakmayacaksın. O yüzden tek başıma gideceğim. Kimseyi öldürmeden."

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KATİLİN EVİNDEN ÇIKANLAR

2 genç kızı katleden katil zanlısı Semih Çelik’in evinde yapılan incelemenin detayları da ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde defter üzerine kara kalem çizilmiş, kafası ile vücudu birbirinden ayrılmış ve vücudu parçalanmış şekilde bir kadın resmi bulunmuştu.

İncelemelerde çeşitli şekilde bulunan başka figürlerinde fotoğrafları çekildi. Çizilmiş melek figürleri yanı sıra dikkat çeken bir bıçakta sulu boya ile çizilmiş bir tasvirin önünde yer alıyor.