Ancak, bu inançlar büyük bir yanılgıydı. Vebaya aslında Yersinia pestis adlı bir bakterinin neden olduğu, pire ısırıkları, kontamine sıvılarla temas ve solunan damlacıklar yoluyla bulaşan bir hastalıktı. Dolayısıyla maskenin içinde taşınan kokular ya da kıyafetlerin sağladığı koruma, vebaya karşı neredeyse hiçbir işe yaramıyordu.