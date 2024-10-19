10 soruda Trump'ı kızdıran film
Türkiye'de 18 Ekim'de gösterime giren "Trump'ın Hikâyesi" (The Apprentice), ABD'de Kamala Harris'le başkanlık yarışına giren Donald Trump'ın, emlak dünyasındaki yükselişini, ailesiyle ilişkilerini ve ilk evliliğini konu alıyor. Trump'ın "Sahte ve seviyesiz" bulduğu film hakkında merak edilenleri Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar yazdı.
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1- KİM YAZDI?
Filmin senaryosu gazeteci Gabriel Sherman’a ait. Projeyi de o geliştirdi. Sherman, 2016 başkanlık seçimleri nedeniyle Donald Trump’ın yaşam öyküsü üzerine çalışırken Avukat Roy Cohn ile geçmişteki yakınlığını keşfetti ve araştırmalarını derinleştirdi. Donald Trump’ı 1970’li yıllardan beri tanıyan çoğu kişi Sherman’a, Cohn’un Trump’ın siyasi görüşleri üzerindeki etkisinden söz etti. Sherman da araştırma sürecinde öğrendiklerinden yola çıkarak Cohn – Trump ilişkisinden yola çıkan bir senaryo yazmaya karar verdi.
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2- YAPIMCILARI KİM?
Film, Kanada, Danimarka, İrlanda ve ABD ortak yapımı... Künyeye baktığımızda yapımcı başlığı altında 4 ülkeden 40’ı aşkın isim görüyoruz. Ana yapımcı olarak yönetmen Ali Abbasi dahil 6 kişi öne çıkıyor. Yapımcıların film için kaynak aradığı günlerde Dan Snyder, Trump’ın olumlu şekilde gösterileceğine inanarak filme yatırım yaptı. 2016 yılında Trump’ın kampanyasına destek veren Snyder, geçtiğimiz şubat ayında filmin ilk kurgusunu seyrettiğinde çok öfkelendi ve avukatlarıyla birlikte filmin gösterilmesini engellemek için harekete geçti. Snyder’ın filmdeki hisseleri daha sonra 500 bin dolar karşılığında James Shani’nin Rich Spirit şirketi tarafından satın alındı.
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3- YÖNETMEN OLARAK ÖNCE KİMLERE TEKLİF GİTTİ?
Proje ilk olarak 2018’de duyuruldu. İlk gelen haber, Gabriel Sherman’ın senaryo üzerinde çalıştığıydı. 2023’ünün ekim ayında Ali Abbasi yönetmen ve ortak yazar olarak projeye dahil oldu. Ama daha sonra Gabriel Sherman’ın, filmin künyesinde senaryonun tek yazarı olarak yer almasına karar verildi. Abbasi, kendisinden önce Paul Thomas Anderson ve Clint Eastwood gibi birçok sinemacıya teklif götürüldüğünü ama hiçbirinin kabul etmediğini ve Hollywood’un projeyi finansal açıdan riskli bulduğunu söyledi.
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4- YÖNETMEN ALİ ABBASİ KİMDİR?
Filmi yöneten Ali Abbasi, 1981 yılında İran’da Tahran şehrinde doğdu. 2002 yılında TahraN Politeknik üniversitesindeki eğitimini bırakarak İsveç’e göç etti; Stockholm’de mimarlık eğitimi almaya başladı. Eğitimini tamamlamasının ardından 2007’de Danimarka’ya giderek Ulusal Film Okulu’na kaydını yaptırdı. Sinema okulundan mezun olduktan sonra 2016’da ilk uzun filmi “Shelley”yi çekti. 2018’de yönettiği “Sınır” (Border) Cannes Film Festivali’nin Resmi Seçkisi’nde yer aldı; En İyi Makyaj ve Saç kategorisinde Oscar’a aday oldu. Ürdün’de çektiği “Kutsal Örümcek” (Holy Spider - 2022) filminde İran’da 16 kadını öldüren gerçek bir seri katilin hikâyesini anlattı.
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5- FİLM İLK NEREDE GÖSTERİLDİ?
“Trump’ın Hikâyesi”, dünya prömiyerini geçtiğimiz mayıs ayında Cannes Film Festivali’nin ana yarışmasında gerçekleştirdi. Altın Palmiye adayı 18 filmden biriydi ve seyircilerin karşısına 20 Mayıs 2024 tarihinde çıktı. Filmin Birleşik Krallık ve İrlanda dağıtım hakları, festival sırasında StudioCanal tarafından satın alındı. İlk gösterimini takip eden günlerde herhangi bir şirket filmin ABD hakları için yapımcılarla temas kurmadı. O günlerde dağıtımcılar arasında Trump’ın avukatlarının filmin ABD gösterimini engelleyebileceğine dair bir görüş vardı.
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6- FİLM ABD'DE NE ZAMAN GÖSTERİME GİRDİ?
2024’ün haziran ayında Tom Ortenberg’in sahip olduğu Briarcliff Entertainment adlı şirketin ABD haklarını satın almak için girişimde bulunduğu ve filmi sonbaharda gösterime gireceği haberi geldi. Haber ağustos ayında doğrulandı. Filmin ABD’deki ilk gösterimi ise 31 Ağustos’ta Telluride Film Festivali’nde gerçekleştirildi. 3 Eylül’de Kickstarter’da filmin ABD’deki sinema salonlarında gösterilebilmesi için bir kampanya başlatıldı. İlk fragman 10 Eylül’de Trump ve Kamala Harris’in canlı yayında karşı karşıya geldikleri gün yayınlandı. Minimum pazarlama bütçesiyle tanıtılan film, 10 Ekim’de ABD’de sınırlı sayıda sinema salonunda gösterime girdi.
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7- FİLM GİŞELERDE İLGİ GÖRDÜ MÜ?
Film, ABD ve Kanada’da geçtiğimiz hafta 1740 salonda vizyona girdi. Beklentiler filmin ilk 3 gününde 1 - 3 milyon dolar arasında hasılat yapmasıydı. İlk gün gişelerde 590 bin dolarlık bilet satışı gerçekleşti. 150 bin dolar da perşembe gecesi yapılan ön gösterimlerden geldi. “Trump’ın Hikâyesi” ilk 3 günü beklentilerin altına düşmeyerek 1.6 milyon dolar hasılatla kapattı. ABD ve Kanada’da filmin tanıtımının çok yetersiz olması nedeniyle sonuç genel olarak olumlu karşılandı. Box Office Mojo’daki son verilere göre film dünya genelinde 3 milyon 224 bin 661 dolar hasılat getirdi.
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8- FİLM NE ANLATIYOR?
Film, genç Donald Trump’ın (Sebastian Stan), Rosenbergleri idam ettirmekle övünen sağ görüşlü Avukat Roy Cohn (Jeremy Strong) ile 1973 yılında tanışmasıyla başlıyor. Kısa sürede genç Trump’ın akıl hocası haline gelen Cohn, Trump ailesinin hukuki sorunlarını kendine özgü yasa dışı yöntemlerle çözüyor. Cohn’un yardımlarıyla Donald Trump’ın emlak dünyasındaki büyük yatırımları hız kazanıyor. Film, bu hızlı yükseliş sürecinde Trump’ın Çek model Ivana (Maria Bakalova) ile olan evliliğini, hayata tutunamayan alkolik abisi Freddy Trump (Charlie Carrick), babası (Martin Donovan) ve annesi (Catherine McNally) ile ilişkilerini de ele alıyor.
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9- FİLMDE ANLATILANLAR DOĞRU MU?
Film gösterime girdikten sonra çevrimiçi haber sitelerinde hangi olayların gerçek hangi olayların kurmaca olduğuna dair birçok yazı çıktı. Eldeki veriler, senaryonun Cohn ve Trump hakkında yakın çevrelerinde bilinen ve konuşulan gerçeklerden yola çıktığını gösteriyor. En çok konuşulan, tartışılan ve merak edilen konu ise Trump’ın ilk eşi Ivana Trump ile arasındaki sorunların filmde ne kadar doğru yansıtıldığı… Gabriel Sherman, senaryoyu boşanma sürecinde mahkeme tutanaklarına geçen iddiaları temel alarak yazdığını söylüyor. Ancak 2022 yılında hayatını kaybeden Ivana Trump, boşanma sürecindeki gerilim nedeniyle bazı iddiaların maksadını aştığını, “tecavüz” kelimesinin de yanlış anlaşıldığını açıklamıştı. Birçok sitede filmde anlatılan başka birçok olayın gerçek olduğu öne sürülüyor.
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10- DAVA AÇILDI MI?
Trump’ın 2024 başkanlık kampanyasının sözcüsü Steven Cheung, filmin ortaya çıktığı ilk günlerde yapımcılara dava açacaklarını ve ABD’deki gösterimine kesinlikle engel olacaklarını söyledi. Variety’de 24 Mayıs’ta çıkan haberde Trump’ın avukatlarının filmin pazarlaması, dağıtımı ve gösteriminin engellemesi yönünde yapımcılara bildirimde bulunduğu açıklandı. Yapımcılar ise filmde eski başkan Trump’ın dürüst ve dengelenmiş bir portresine yer verildiğini belirterek “Herkesin seyredip kendi kararını vermesini istiyoruz” diye bir açıklama yaptı. Yönetmen Ali Abbasi ise filmi Trump’a göstermek istediğini ve Trump’ın filmi onaylayabileceğini iddia etti. Ancak Trump filmi gördü ve “Sahte ve seviyesiz” olarak niteledi.