Kan donduran olay! Kanlı infazı kayda almışlar!
Mersin'de, 34 yaşındaki Hakan Turan'a silahlı saldırı düzenleyen, 21 yaşındaki Hasan K. ile 19 yaşındaki Berkant Ö. yakalandı. Berkant Ö'nin maktule tabanca ile ateş ettiği, Hasan K.'nin bu anları kaydettiği ortaya çıktı. İki tetikçi de tutuklandı
Mersin'de olay, 29 Ocak'ta Mezitli ilçesi 75. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Ticaretle uğraşan Hakan Turan (34), oturduğu siteden çıkıp aracına doğru ilerlediği sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Turan, kurtarılamadı.
İKİ ZANLI YAKALANDI
Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, polis şüpheli olarak belirlenen Hasan K. (21) ile Berkant Ö.'yü (19) yakaladı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Öte yandan şüphelilerden Hasan K.'nin üzerinden çıkan cep telefonunda, saldırıyı kaydettikleri ortaya çıktı.
BİRİ VURDU ÖTEKİ KAYDA ALDI
Hasan K.'nin çektiği anlaşılan görüntülerde; Hakan Turan'ın siteden çıkıp, otomobiline doğru ilerlerken Berkant Ö.'nün tabanca ile ateş ettiği anlar yer aldı.