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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zeynep Naz Sarıkaya 16 yaşındaydı! Hayata 10 gün tutunabildi! | Gündem haberleri | Son dakika haberleri

        Zeynep Naz 16 yaşındaydı! Hayata 10 gün tutunabildi!

        Bursa'da, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki lise öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Efe Şayık tutuklanmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 11:22 Güncelleme: 19.10.2024 - 11:28
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        Zeynep Naz 16 yaşındaydı! Hayata 10 gün tutunabildi!
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, 9 Ekim'de geçirdiği kazanın ardından özel bir hastaneye kaldırılan Zeynep Naz Sarıkaya (16), yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

        AA'da yer alan habere göre öğrencinin cenazesinin, Emek Adnan Menderes Camisi'nde bugün öğle vakti kılınacak namazın ardından Hasköy Kent Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

        ACI HABER TAZİYE MESAJI İLE DUYULDU

        Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün X hesabından yapılan açıklamada, "Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi öğrencimiz Zeynep Naz Sarıkaya, trafik kazası sonucu tedavi görmüş olduğu hastanede vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

        EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ ÇARPMIŞTI

        Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda 9 Ekim'de, ehliyetsiz olduğu öne sürülen Efe Şayık'ın kullandığı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya'ya çarpmıştı.

        SÜRÜCÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedilen olayda Sarıkaya ağır yaralanmış, sürücü ise çıkarıldığı hakimlikçe "bilinçli taksirle yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

        16 yaşındaki Zeynep ölümle pençeleşiyor!
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        #Bursa
        #Zeynep Naz Sarıkaya
        #Son dakika haberler
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